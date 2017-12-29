Как изменится движение таллиннского общественного транспорта в связи с новогодними мероприятиями

В связи с новогодними мероприятиями на площади Вабадузе в Таллинне 31 декабря изменена организация движения, что привело к переменам и в маршрутах общественного транспорта. С 15 часов 31 декабря до 6 часов утра 1 января водителей просят вообще избегать проезда через площадь и ее окрестности, сообщает Raepress.

С 15 часов 31 января

начнется установка бетонных препятствий

для защиты пешеходов на бульваре Каарли на направлении к площади, затем

на бульваре Эстония — тоже на направлении к площади, после чего будет перекрыто

Пярнуское шоссе в направлении к площади. В крайних случаях проезд через эту

зону будет возможен, но потребует много времени и умения маневрировать между

бетонными блоками.



С 20 часов 31 декабря

до 3 часов ночи 1 января проезд через указанную зону будет разрешен только

трамваям, автобусам и троллейбусам, причем автобусы будут двигаться по полосе,

прилегающей в улице Роозикранци. Изменятся и места остановок общественного

транспорта.

31 декабря и 1 января

общественный транспорт будет работать по воскресному расписанию. На многих

линиях удлиняется время работы в новогоднюю ночь.

Дополнительно будут

выходить: автобус линии 1А из центра города в 01.00,02.00, 03.00 и обратно

в 01.30, 02.30, 03.30; линий 8, 40, 42,

60, 63, 67 и 68 из центра города — в

01.00, 02.00, 03.00 и обратно в 00.30, 01.30, 02.30 и 3.30; линии 18 -

из центра города — в 01.00, 02.10,

03.20, обратно - в 00.30, 01.35 и 02.45.

Ночные автобусы линий 1А и 8 — из центра города (с остановки Хобуяама перед

бывшим магазином "Таллинн"), автобусы линий 18 и 40 — с остановки

Хобуяама у бывшего Главпочтамта и будут

вместо площади Вабадузе останавливаться в на одноименной остановке на Пярнуском

шоссе (возле Яановской церкви), автобусы линий

42, 60, 63, 67 и 68 будут отходить от своих обычных остановок.

Дополнительно будут

ночью в ходу и троллейбусы линий 1 и 3. Они будут отходить с Тынисмяги в 01.00,

02.00, 03.00, а в обратный путь — l

00.30, 01.30 и 02.30..Ночные трамваи линии 1 будут отходить от остановки

Хобуяама на Копли в 01.00, 02.00, 03.00 и в Кадриорг — в 00.45, 01.45 и 02.45. Дополнительные рейсы

трамвая линии 4 будут начинаться на остановке Хобуяама в направлении на

Пярнуское шоссе в 01.00, 02.00, 03.00, и

в направлении на аэропорт - в

00.30, 01.30 и 02.30.

С 23 часов 31 декабря троллейбусы линии 1 и 3 будут делать разворот на

остановке Тынисмяги, автобусы линий 21 и 41 в сторону Балтийского вокзала на

площади Вабадузе останавливаться не будут, их остановка переносится на

Тынисмяги, автобусы линий 21, 40 и 41 на направлении от центра города будут

остановку Площадь Вабадузе делать у

Яановской церкви на Пярнуском шоссе, автобусы линий 16, 17 и 23 будут останавливаться, выезжая из центра

города, на остановке Площадь Вабадузе у здания Английского колледжа на бульваре

Эстония.