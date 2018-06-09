Как и зачем добровольцы спасли этой весной 14 700 лягушек

Начинаю писать статью о весенней акции Фонда природы по спасению лягушек, жаб и тритонов, и слышу громкое: ”В Африке дети голодают, к Земле приближается астероид, в интернете опять кто-то не прав и политическая ситуация приносит сплошную боль, а вы тут опять о каких-то лягушках!”. Да, я о лягушках, потому как — не поверите! — тема это важная и даже нужная.
Лягушки хотят жить, любить, размножаться и приносить своим жизненным циклом пользу всей экосистеме, частью которой являемся и мы с вами. Они дисциплинированно выполняют все предъявляемые к ним природой требования — стараются уцелеть, без памяти влюбляются, честно стремятся сыграть свадьбу, оберегают как могут головастиков, поедают вредителей, включая комаров, а также кормят собой других животных в воде и на суше. Жить бы, божьим тварям, да радоваться, но нет — цивилизация наступает, бесцеремонно отбирая у несчастных привычные ареалы обитания, отравляя воду и воздух вредными для земноводных веществами, повышая уровень радиации UV-B и — вишенка на торте — нещадно давя брачующихся колесами своих дорогих автомобилей накануне свадьбы.
Опасность на дорогах
Лягушки и жабы ведут оседлый образ жизни. Они живут в одном водоеме, а свадьбу играют в другом. Тысячелетиями не меняют они путей своей миграции, которые зачастую пролегают через дороги с оживленным движением. Шоссе, по которым мы ездим, построены без учета потребностей лягушек; нет там ни тоннелей, ни ограждений, и даже специальные знаки, предупреждающие о миграции, поставить удается не везде.
Голландские ученые подсчитали, что если в час по дороге проезжает 60 автомобилей, то 95 процентов мигрирующих лягушек погибают. Печально, что мы давим животных, находящихся в своём наилучшем для размножения возрасте, и это может привести к вымиранию популяции. Массовая гибель земноводных тем более страшна, что лишь 1% головастиков может достичь репродуктивного возраста. Поэтому спасение квакушек — не блажь, а насущная необходимость.
Все 11 видов земноводных Эстонии взяты под охрану, но дела у них все же не ладятся — лягушек становится все меньше, а ведь именно по ним обычно экологи определяют состояние окружающей среды. И у нас, и во всем мире эти хладнокровне животные находятся на грани вымирания. Чтобы поддержать лягушек, Фонд природы Эстонии уже седьмой год подряд проводил кампанию под названием ”Спасение лягушек” (Konnad Teel(t)). Всего за все это добровольцы спасли 96 500 особей, а этой весной — 14 700 лягушек, среди которых 10 752 обыкновенные жабы, 3305 травяных лягушек, 384 остромордых лягушек и 257 обыкновенных тритонов. Спасательные операции были развернуты в 15 точках — наиболее оживленных участках миграции, которые доброовольцы в общей сложности посетили 475 раз. По словам руководителя спасательной операции Кристийны Кюбарсепп, кампания ”Спасение лягушек” преследует следующие цели: донести до людей необходимость беречь и ценить лягушачьи жизни, объяснить связь между количеством здравствующих земноводных и экологическими проблемами, призвать автолюбителей снижать скорость в местах, отмеченных специальными дорожными знаками и — внимание! — переносить лягушек через шоссе в ведрах, потому что, кажется, это самая действенная мера по спасению этих тварей.
Ночь, улица, фонарь, лягушка
Фонд природы регистрирует добровольцев, желающих возглавить толоку в конкретном месте, и выдает инвентарь: ведро, перчатки, налобные фонари, светоотражающие жилеты, листы для учета лягушек и краткую памятку по спасению. Параллельно ведутся прием и обработка данных относительно мест их миграции. Предсказать дату начала миграции невозможно. Обычно лягушки начинают передвигаться к водоемам с наступлением первых теплых ночей. Необходимые условия: постоянная круглосуточная температура выше нуля, а также небольшой дождик.
Ольга Нигровская — опытный спасатель. Уже третий год она являлялась со-организатором толоки на ул.Астангу. По ее словам, за это время в Facebook сформировалась активная группа, некоторые люди приезжали из других частей города, приводили на толоки и детей. Всего здесь спасало лягушек порядка 25 человек.
Ольга помогет лягушкам для души и по зову сердца: ”Мне это дает удовлетворение, ведь я делаю что-то полезное для природы. Мир настолько загрязнен, что даже спасение одной маленькой жизни приносит большую радость. Этой весной Ольга лично перенесла через дорогу около 600 животных.
Тонкости спасения
Лягушки обычно передвигаются на закате в течение 2-4 часов, т.е. Ольга и ее команда находились на низком старте и ругулярно проверяли свою ”миграционную полосу”. В зависимости от температурных скачков миграция в одном месте может длиться от нескольких дней до нескольких недель. Пик массовой миграции этого года пришелся на период с середины апреля до начала мая. В некоторых местах лягушки мигрировали до конца весны. Добровольцы работали небольшими группами в сумерках. В начале вдоль опасного участка необходимо установить заграждение. С ним в этом году Ольге помогло Министерство окружаюшей среды. Добровольцы придерживались строгих правил: не работали непосредственно на шоссе, носили налобный фонарь и светоотражающий жилет, вели учет земноводных по видам, не прикасались к лягушкам голыми руками (прикосновение нашей кожи воспринимается земноводными как тепловой удар, в нашем понимании сравнимый с помещением в раскаленную духовку) и т.п.
Из-за ядовитого кожного покрова жаб нельзя помещать в одно ведро с лягушками. Также очень важно выгружать земноводных мордой в направлении от дороги, т.к. они имеют привычку скакать туда, куда глаза глядят. В конце толоки Ольга с коллегами послали в фонд отчет, вернули инвентарь и отправились в заслуженный отпуск до следущей весны.
Тоннели? Увы!
Безусловно, чтобы решить вопрос раз и навсегда, нужно начать со строительства туннелей, с проектирования (или перепроектирования) автомагистралей, но верите ли вы в то, что кто-то в ближайшем и даже отдаленном будущем построит лягушкам туннели для безопасного пересечения 20 чрезвычайно опасных и сотен очень опасных отрезков шоссе? Увы, но без ведра и налобного фонаря в Эстонии по-прежнему и еще долго не обойтись, Ведь один только построенный в октябре 2015 года туннель в Киза обошелся в 147 130 евро.
Вообще же туннели для лягушек в разных странах начали строить уже в конце 1960-х. Такими туннелями наряду с земноводными могут пользоваться и, например, пауки, ящерицы, мыши. В Эстонии первопроходцем стал туннель на шоссе Таллин-Тарту в деревне Саула.
От каждого из нас в прямом смысле зависят сотни лягучьих жизней — весной с началом миграции мы можем сбрасывать скорость, объезжать по весне опасные участки или спасать хладнокровных из-под колес. Ну а лягушки совершенно точно не останутся в долгу и обязательно пошлют в знак благодарности кому принцессу, кому семимильные сапоги, а кому волшебную палочку.
Подробная информация об акции этого года и земноводных Эстонии находятся по адресу www.konnad.elfond.ee/ru.