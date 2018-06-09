Как и зачем добровольцы спасли этой весной 14 700 лягушек

Опасность на дорогах

Лягушки и жабы ведут оседлый образ жизни. Они живут в одном водоеме, а свадьбу играют в другом. Тысячелетиями не меняют они путей своей миграции, которые зачастую пролегают через дороги с оживленным движением. Шоссе, по которым мы ездим, построены без учета потребностей лягушек; нет там ни тоннелей, ни ограждений, и даже специальные знаки, предупреждающие о миграции, поставить удается не везде.

Голландские ученые подсчитали, что если в час по дороге проезжает 60 автомобилей, то 95 процентов мигрирующих лягушек погибают. Печально, что мы давим животных, находящихся в своём наилучшем для размножения возрасте, и это может привести к вымиранию популяции. Массовая гибель земноводных тем более страшна, что лишь 1% головастиков может достичь репродуктивного возраста. Поэтому спасение квакушек — не блажь, а насущная необходимость.

Eesti Looduse Fond

На помощь приходят спасатели

Все 11 видов земноводных Эстонии взяты под охрану, но дела у них все же не ладятся — лягушек становится все меньше, а ведь именно по ним обычно экологи определяют состояние окружающей среды. И у нас, и во всем мире эти хладнокровне животные находятся на грани вымирания. Чтобы поддержать лягушек, Фонд природы Эстонии уже седьмой год подряд проводил кампанию под названием ”Спасение лягушек” (Konnad Teel(t)). Всего за все это добровольцы спасли 96 500 особей, а этой весной — 14 700 лягушек, среди которых 10 752 обыкновенные жабы, 3305 травяных лягушек, 384 остромордых лягушек и 257 обыкновенных тритонов. Спасательные операции были развернуты в 15 точках — наиболее оживленных участках миграции, которые доброовольцы в общей сложности посетили 475 раз.

По словам руководителя спасательной операции Кристийны Кюбарсепп, кампания ”Спасение лягушек” преследует следующие цели: донести до людей необходимость беречь и ценить лягушачьи жизни, объяснить связь между количеством здравствующих земноводных и экологическими проблемами, призвать автолюбителей снижать скорость в местах, отмеченных специальными дорожными знаками и — внимание! — переносить лягушек через шоссе в ведрах, потому что, кажется, это самая действенная мера по спасению этих тварей.

Ночь, улица, фонарь, лягушка



Фонд природы регистрирует добровольцев, желающих возглавить толоку в конкретном месте, и выдает инвентарь: ведро, перчатки, налобные фонари, светоотражающие жилеты, листы для учета лягушек и краткую памятку по спасению. Параллельно ведутся прием и обработка данных относительно мест их миграции. Предсказать дату начала миграции невозможно. Обычно лягушки начинают передвигаться к водоемам с наступлением первых теплых ночей. Необходимые условия: постоянная круглосуточная температура выше нуля, а также небольшой дождик.

Ольга Нигровская — опытный спасатель. Уже третий год она являлялась со-организатором толоки на ул.Астангу. По ее словам, за это время в Facebook сформировалась активная группа, некоторые люди приезжали из других частей города, приводили на толоки и детей. Всего здесь спасало лягушек порядка 25 человек.

Ольга помогет лягушкам для души и по зову сердца: ”Мне это дает удовлетворение, ведь я делаю что-то полезное для природы. Мир настолько загрязнен, что даже спасение одной маленькой жизни приносит большую радость. Этой весной Ольга лично перенесла через дорогу около 600 животных.