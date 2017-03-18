18.03.2017, 11:18

Как и почему эстонская пенсионная система обгоняет латвийскую

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Александра Глухих
Александра Глухих
EST
Эстонская система: с…
Rahandusministeerium analüüsis, mis ootab tulevasi pensionäre.
Foto: Vallo Kruuser

В конце января правительство Эстонии анонсировало запуск масштабной пенсионной реформы, направленной на уменьшение социального расслоения общества. Добиваться цели планируется за счет изменения формулы расчета пенсий, повышая в ней значение рабочего стажа над размером зарплаты.

При этом уже сейчас средняя пенсия по старости в Эстонии составляет 416 евро (в Латвии — 295 евро), большая часть пособий не облагается налогом, а всем пенсионерам обеспечено бесплатное медстрахование. Как соседям удается содержать столь щедрую по латвийским меркам пенсионную систему?

Эстонская система: с…
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