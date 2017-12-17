Как две параллельные дороги: что поможет уменьшить пропасть между училищем и гимназией

Поезд под названием ”Профтехучилище” полупустой, поскольку все пытаются попасть на поезд под названием ”Гимназия”, пишет на страницах ”Учительской газеты” журналист Райво Юурак. Каким образом унифицировать нагрузку в обоих учебных заведениях и уменьшить пропасть между ними?

30 ноября фонд профессиональной квалификации Kutsekoda (Профессиональная палата — Ред.) провел в купольном зале Балтийского вокзала конференцию под названием ”Рынок труда — образование”, на которой на языке железнодорожников обсуждались противоречия в современной системе образования, а также потребность в рабочей силе в будущем. Участники конференции были пассажирами, которым раздали входные билеты с номером купе (рабочей группы). Вице-канцлер Минобрнауки Март Лайдметс был станционным смотрителем, а другие организаторы — стрелочниками.

Сравнение с миром железнодорожников здорово подстегнуло фантазию участников. К примеру, метафора, будто училище и гимназия едут по параллельным железнодорожным путям, попала почти в ”десятку”. Удачным оказалось также сравнение прикладных исследований OSKA с расписаниями поездов, поскольку именно из рапортов выясняется, до какой станции вообще имеет смысл добираться на поезде. Ухмылку на лице вызвало утверждение, что выпускники учебных заведений, не идущие работать по специальности, на самом деле являются праздными участниками увеселительной поездки.

Устаревшая ширина колеи

Член правления квалификационного центра Kutsekoda и руководитель программы OSKA Тийа Рандма сравнила нынешнюю основную школу с узкоколейками царских времен, утверждая при этом, что современные ”морковки Партса” на них не умещаются. Стоит ли заказать вагоны поменьше или сделать колеи пошире? Участники дискуссии предпочли второе. ”Обледенелые учебные программы” следует растопить ради перехода на новую систему обучения. Ребенок должен изучать в школе те вещи, которые ему понадобятся в дальнейшей жизни. Например, ученики могли бы еще в основной школе строить какие-нибудь мосты, башни и дома, собирать автомобили и управлять роботами. Им следует решать задания максимально прикладного характера. К примеру, они могли бы спроектировать освещение улиц в том месте, где они живут, сделав все необходимые калькуляции. А еще работодатели были заинтересованы в том, чтобы в основной школе начинали свою деятельность ученические фирмы. По их мнению, после подобных перемен большинство учащихся наконец-то определились бы со своими интересами и наверняка предпочли бы продолжить учебу в училище.

Новые расписания

В настоящее время постоянно расширяется выбор профессий и специальностей или, выражаясь языком железнодорожников, количество станций назначения. Молодым людям надо знать об их существовании, чтобы решить, на какой поезд запрыгивать и до какой станции ехать. Также им необходимо знать, какие станции будут вскоре закрыты или, наоборот, где ожидается больше народа. Что творится на станциях назначения, поможет выяснить программа квалификационного центра OSKA. Вся экономика Эстонии поделена на 24 сферы OSKA, по пяти-шести областям проводится ежегодный анализ и вносятся изменения. Уже сделан анализ потребности в рабочей силе по таким направлениям, как лесное хозяйство и деревообработка, металлообработка и машиностроение, энергетика и горное дело, химическая и пластиковая промышленность, производство резины и стройматериалов.

Был задан провокационный вопрос, есть ли смысл у подобных анализов. Из-за снежного шторма железнодорожные пути могут стать непроходимыми, и ни до одной станции будет не добраться. Ведь ни один прогноз не сбывается на 100%.

На это последовал ответ, что, тем не менее, все государства пытаются спрогнозировать спрос на рабочую силу, что приносит им только пользу. Публика поближе познакомилась с прогнозированием перемен на рынке труда в Финляндии, Ирландии, Дании и Швеции. В качестве второго оправдания исследований OSKA было использовано то, что с ними уже считаются вузы, училища, составители профессиональных стандартов, Касса страхования от безработицы, квалификационный центр Kutsekoda, организаторы дополнительного обучения, карьерные консультанты, Минэкономики и др.

Что делать с праздными пассажирами?

Выпускников училищ, не идущих работать по специальности, на привокзальной конференции обозвали ”зайцами” и праздными участниками увеселительных поездок. Было выражено недовольство тем, что при нехватке необходимых специалистов прошедшая обучение молодежь находит себе другое применение. Государство дало им бесплатное образование, не получив взамен ничего. Также было отмечено, что многие бросают учебу в училищах, то есть их увеселительная поездка прерывается на половине. В конечном счете, к праздным пассажирам были причислены также студенты, которые изучают семиотику, экологию или нечто, на что в Эстонии вообще нет никакого спроса. Их сочли чуть ли не завсегдатаями вагона-ресторана.

Пэтэушные поезда пустуют

Самые радикальные предложения внес предприниматель Яак Нигуль. Он посоветовал несколько лет подряд принимать в училища очень мало студентов, чтобы возникла очень сильная конкуренция. Молодым людям нравится испытывать себя на прочность и они хотят учиться в заведениях, куда непросто поступить. К тому же, Яак Нигуль порекомендовал уволить треть работников публичного сектора. Это был бы своеобразным сигналом для молодежи, заинтересованной в изучении административного управления — выберите что-то другое, поскольку рабочих мест по этой специальности нет. А еще предприниматель заинтересован в том, чтобы президент приглашала на летний прием в Розовом саду Кадриоргского дворца не только деятелей культуры, но и достойных работяг с пэтэушным образованием.

Неоднократно озвучивалась мысль, что от гимназического состава требуется отцепить несколько задних вагонов, чтобы в поезд поместились не все и чтобы оставшиеся за бортом пересели на поезд профессионально-технический. Другими словами, для поступления в гимназию нужно установить порог. Министр образования и науки Майлис Репс предложила установить в качестве проходного балла среднюю оценку в аттестате не ниже 3,75.

Участники конференции сочли необходимой рекламу специальностей в училищах, однако не согласились с тем, что заниматься этим должен вагоновожатый (классный руководитель). Все сошлись во мнении, что было бы гораздо интереснее, если раскруткой необходимых специальностей занимались бы представители предприятий.

Также было отмечено, что введение проходного балла — это разгребание последствий, а не выявление причины. Причиной же является недостаточный интерес молодежи к училищам и работе на производстве. Как его пробудить? Училища предложили рекламировать в социальных СМИ. Педагогов (вагоновожатых) призвали не трубить горделиво на каждом углу о том, как все их ученики поступили в вузы и никто не пошел в ПТУ, а вместо этого радоваться поступлению в училища своих самых способных учеников.

В ходе дебатов возникало такое чувство, будто предпринимателям не особо нравится, когда молодые люди оканчивают гимназию или вуз. Хорошее образование подсознательно воспринималось все-таки как праздная увеселительная поездка.

Может ли машинист выбирать пассажиров?

Услышав такой вопрос, автоматически подумалось о проходных экзаменах при поступлении в гимназию. Водителями локомотивов стали фирмы, которым требуются новые рабочие руки. Участвовавшие в конференции руководители фирм подчеркнули, что любое передовое предприятие выбирает себе подходящих работников, причем не только в Эстонии, но и за ее пределами. Кристьян Лепик упомянул, что взял на работу в свою фирму айтишника аж из Индии. В то же время было тяжело донести мысль о том, что предприятия могли бы помогать училищам столь же тщательно выбирать себе учеников. Например, в Германии многие фирмы являются словно неотъемлемой частью профтехучилищ. Сдается, что изначальное желание наших бизнесменов — это не пускать детей ни в гимназии, ни в вузы, а силком гнать их прямо в ПТУ.

Под занавес дискуссии была озвучена и обратная точка зрения: в училища все ученики должны поступать лишь после окончания гимназии. На языке железнодорожников это означает, что ”пэтэушные рельсы”, находящиеся рядом с ”гимназическими путями”, следовало бы просто демонтировать.

Где бы рельсы сошлись?

Поэт Юхан Вийдинг написал когда-то, что рельсы заставляет сходиться то, что называется перспективой. На привокзальной конференции весь день обсуждали, как приблизить друг к другу параллельные железные дороги, т.е. гимназии и училища.

В моем купе (в моей рабочей группе) на эту тему рассуждали долго. По мнению директора Кехтнаского центра профессионального образования Ээро Калберга, сближение гимназий и училищ должно происходить постепенно. Он рассказал, что учащиеся Раплаской общей гимназии ходят в его центр на ИТ-курсы, по завершению которых они смогут добавить к аттестату об окончании гимназии официальное свидетельство о квалификации. Калберг выразил надежду на то, что когда будет построена Раплаская государственная гимназия, то какая-то часть его учеников будет углубленно изучать в ней дисциплины, основательное знание которых подразумевает выбор конкретной специальности. Одной из таких бесспорно является математика.

Обсудили в своем купе №14 в том числе и сведение под одну крышу гимназии и училища, как это было сделано, к примеру, в Вяйке-Маарья. Оттуда родилась идея, что когдатошние техникумы могли бы стать отличным вариантом для объединения училищ и гимназий. В техникумах не делали скидок по общим предметам, многие шли после них учиться в университеты. Потом же мы вспомнили, что нынешние прикладные вузы как раз и являются бывшими техникумами, однако, они ни в какую не хотят так больше называться.