Как две капли воды: многие социально-экономические воззрения EKRE и соцдемов полностью совпадают

В последнее время особенно бросается в глаза противостояние EKRE и соцдемов. При ближайшем же рассмотрении, однако, можно заметить, что обе партии во многом придерживаются схожих позиций. Например, некоторые социально-экономические решения EKRE будто бы позаимствованы у соцдемов.

В целом же в политике, в том числе и в политической литературе, делают акцент на мировоззренческих разногласиях партий. Разнообразия ради давайте посмотрим: как кардинально непохожие партии придерживаются по многим вопросам по сути одинаковых точек зрения. Это может быть предпосылкой к сотрудничеству в будущем.

Об алкоголе

EKRE: Поскольку одна из причин распада семей, медленного прироста населения и высокой преступности — чрезмерное потребление алкоголя, значительно ограничим его рекламу и усилим профилактическую работу.

Соцдемы: Снизим общее употребление алкоголя, запретим его рекламу в общественных местах и СМИ. Ограничим выставление и представленность табачных изделий в местах продажи.

Об ипотеке

EKRE: Для помощи людям, имеющим трудности с выплатой кредитов, введем принцип: ипотека погашается полностью, если человек, взявший кредит под залог недвижимости, передаст ее кредитору.

Соцдемы: Введем при выдаче ипотеки принцип ”ключи назад”, чтобы банки выдавали желающим кредиты и сами учитывали бы риски рынка недвижимости. В случае проблем с выплатой ипотеки должна быть возможность полностью от нее избавиться, передавая недвижимость банку.

О страховке

EKRE: Введем страховку от несчастного случая на работе и профессионального заболевания, в которую будет входить как выплата денежной компенсации пострадавшему, так и предотвращение несчастных случаев на работе и профессиональных заболеваний, а также реабилитация.

Соцдемы: Снизим количество несчастных случаев на рабочем месте и эпизодов профессиональных заболеваний. Для этого посодействуем деятельности работодателя по поддержанию здоровья работника, а также примем закон о страховании от несчастного случая на работе и профессионального заболевания.

О зарплате

EKRE: Поднимем зарплаты учителей и работников сферы культуры.

Соцдемы: Поднимем минимальную зарплату работников сферы культуры с высшим образованием до средней по Эстонии.

О налоге

EKRE: Отменим для уровневого обучения налог на услуги, которые предприятие предоставляет своим работникам бесплатно или со скидкой.

Соцдемы: Отменим налог на все услуги работодателя, которые он предоставляет своим работникам бесплатно или со скидкой.

О хуторах

EKRE: С целью повышения конкурентоспособности мелких хуторов и предприятий, а также для поддержки их совместной деятельности считаем необходимым выплачивать им отдельное пособие для инвестиций.

Соцдемы: Предпримем меры по поддержке и развитию маленьких хуторов. Одна из целей сельскохозяйственной политики — трудовая занятость и сохранение редкого заселения в сельской местности.

О налогообложении

EKRE: Восстановим справедливое налогообложение прибыли предприятий, возьмем под контроль и обложим налогом выводимую из Эстонии прибыль, а также ограничим произвол иностранного капитала за счет благополучия эстонского народа.

Соцдемы: Обратим особое внимание на сделки, производимые между материнскими и дочерними предприятиями. Обязуемся ежемесячно декларировать кредиты и вклады, выданные причастным сторонам или же полученные от них, вместе с интрессом и прибылью.

О культуре

EKRE: По мере возможности поддержим культурную деятельность родственных финно-угорских народов, находящихся под угрозой исчезновения, в других странах, прежде всего — в России.

Соцдемы: Поддержим культурные мероприятия и сотрудничество родственных народов.

О языке

EKRE: Поддержим эстоноязычное образование для эстонцев, проживающих за рубежом.

Соцдемы: При содействии эстонских обществ поддержим эстоноязычное образование для детей, проживающих с семьей за рубежом.

Остальные схожие пункты смотрите тут.

Позиции EKRE взяты из их программы, соцдемов — из программы выборов в Рийгикогу.

Кальюлайд: конфликта не существует

Приведем также выдержки из речи президента Кальюлайд, которую она произнесла 20 августа по случаю Дня восстановления независимости.

„Мне дороги либерально-демократические ценности и, в то же время, я горжусь тем, что я — эстонка. Я верю, что и без ограничения демократии можно сохранить эстонскую нацию и ее культуру на таком уровне, чтобы подавляющее большинство нашего народа радовалось певческим праздникам. Я горжусь тем, что я эстонка и не вижу никакого противоречия между этим и принадлежностью к приверженцам международных ценностей”, — сказала вчера президент.

”Мы не видим никакого противоречия между национальными ценностями и социальными либерально-демократическими. Прошу прощения, но этого конфликта не существует. Его можно создать искусственно, но это станет грубым и явным посмешищем. Можно говорить что угодно, но, думаю, конфликт ничтожен. Сколько бы мы ни препирались, громко при этом ругаясь, спор не станет менее смешным или более содержательным”, — считает Керсти Кальюлайд.

„Приближаются местные выборы. Административную реформу следует наполнить содержанием, договориться о том, что должно быть по всей Эстонии одинаковым и являться естественной функцией государства, а что видно на местах лучше и должно быть отдано в компетенцию местных самоуправлений и общин. Принцип близости необходимо наполнить содержанием. На большинство местных самоуправлений ложится обязанность обеспечить всех равными возможностями решения насущных вопросов, включая тех, кто нуждается для этого в более серьезной поддержке. Начиная с тех, чье неотъемлемое право на заботу никто не оспаривает, вплоть до тех, кто сам приложил руку к тому, чтобы попасть в сложную ситуацию. Как мы намереваемся это сделать?

Именно серьезными вопросами нам следует заниматься, чтобы достойно поддерживать труд тех людей, которые в нужный момент помогли нам вернуть независимость. Оставим в покое старые конфликты, включая и несуществующие, чтобы сосредоточиться на будущем Эстонии. У нас есть о чем думать, а при представлении идей в любом случае возникнет увлекающий за собой азарт, не нуждающийся в рельефных высказываниях, чтобы привлечь к себе внимание”, — резюмировала президент.