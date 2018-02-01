Как добропорядочный семьянин обвел вокруг пальца крупные банки и страховщиков и побил "рекорд Эстонии"

”Серийный мошенник” Андрей Иванников (34) провернул ряд манипуляций, в результате которых обманул страховую фирму и крупные банки. В общей сложности почти на два миллиона евро, пишет Eesti Ekspress.

Десять лет назад молодой человек открыл фирму по продаже запчастей ART Turbo. В 2013 году он заключил с банком Nordea договор факторинга, по которому банк оплачивает продавцу товара его счета до того, как покупатель переведет оплату. Такие договора заключаются, например, когда срок оплаты слишком длинный, а деньги нужны сейчас.

Всего на основании договора Иванников получил 900 000 евро. Через несколько месяцев мужчина заключил аналогичный договор с банком Danske, который выплатил ему около полумиллиона евро.

Позже выяснилось, что Иванников предоставлял банкам поддельные и фиктивные накладные, а товарооборота на самом деле не было. Банки обратились в полицию.



Представители банков потребовали у Иванникова объяснений и документов. Они даже приходили к нему домой, но открывшая дверь жена Иванникова сказала, что тот принял снотворное и спит. Позже мужчина в непотребном состоянии заявился в головной офис Danske. По оценке его работников, он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Сначала нерадивый клиент обещал все исправить и выражал готовность к сотрудничеству, но потом заявил, что его самого обокрали и что с его склада вынесли компрессоров на сумму 700 000 евро, а из офиса — компьютеры, бухгалтерские документы и сейф с 260 000 евро.

За несколько месяцев до ”кражи” Иванников побывал в If Kindlustus и застраховал свой склад с компрессорами на улице Махтра, после чего попросил своего друга вывести оттуда эти компрессоры и обратился в полицию, сообщив о краже.

За расследование взялась как полиция, так и страховщики. Помимо прочего выяснилось, что во время ”кражи” склад даже не находился под охраной, а друзья ”обворовали” и офис фирмы.

Страховое требование в размере 600 000 евро удовлетворено не было, но осталось в истории If как самое большое мошенничество в Эстонии в целом и в Прибалтике в частности.

Иванников родом из Пярну, получил эстонское гражданство в порядке натурализации, в 2005 году закончил Estonian Business School. Производил впечатление скромного и порядочного семьянина. Ранее наказывался лишь один раз, за вождение в пьяном виде. Хотя перед его скромным домом в Пеэтри и стоял Range Rover, сам он ездил на простой Toyota. Как показала слежка, везде платил только наличными.

В суде Иванников признался в мошенничестве и попытке мошенничества, аргументировав это нехваткой денег. В ходе согласительного производства ему было назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев условно.

Фирма Иванникова объявлена банкротом, и мужчина получил запрет на занятие бизнесом. Куда делись компрессоры, так и осталось загадкой, а в прошлом году жена Иванникова основала три новые фирмы.