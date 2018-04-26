Кайтселийт: за и против

Нужно ли эстонским налогоплательщикам добровольческое военизированное формирование, он же Союз обороны, насчитывающее сегодня порядка 26000 человек, а следовательно, примерно в 4 раза превосходящее по численности регулярные Силы обороны Эстонии?
Справедливости ради отметим, что только около 16000 членов Кайтселийта — исключительно граждан Эстонии старше 18 лет — входят в боевые подразделения, которые включены в оперативное планирование Сил обороны, и имеют военные специальности, пишет prospekt.ee. Прочие обеспечивают связь, логистику, питание, эвакуацию раненых, или обеспечивают охрану тыла с оружием в руках. Кроме того, в составе Кайтселийта имеются также женское формирование — Naiskodukaitse и два детско-юношеских — Noored Kotkad (”Молодые орлы”) и Kodutütred (”Дочери Отчизны”).
Недоверию следует противопоставить точные факты
Негативные представления рождаются, как всегда, вследствие нехватки достоверной информации. Вот почему весьма полезной оказалась лекция подполковника Артура Лилленурма, инспектора по обучению Кайтселийта, прочитанная перед слушателями Высших курсов обороны, прошедших в апреле в Таллинне. Он отметил, что недоверие населения ко всякого рода добровольческим военизированным формированиям характерно для многих регионов мира, в частности, Южной Америки, где эти подразделения в недалеком прошлом часто использовались правительствами для довольно грязных операций против своих народов.
ТОП
Основная функция эстонского Кайтселийта — поддержка и обеспечение государственной безопасности на добровольной основе. Подчиняется Союз Министерству обороны и является частью Сил обороны. Форма кайтселитчиков не отличается от формы профессиональных военных. Разве что на парадах добровольцы носят белые нарукавные повязки — традиция, восходящая к 1918 году, когда 11 ноября в столице был провозглашен новый союз — Eesti Kaitse Liit, ставший в борьбе с мародерством (это была главная цель) преемником ”Самообороны” (Omakaitse), структуры, которая действовала в республике с марта 1917 года.
В настоящее время бойцы возрожденного 17 февраля 1990 года (заметим: в советское еще время) Кайтселийта участвуют в республиканских и международных учениях наравне с регулярными войсками, и кроме того, Союз организует собственную подготовку и спецподготовку кадров.
Быстрее мобилизуются и усерднее тренируются
Один из безусловных плюсов этого добровольного формирования, состоящего из 15 дружин, заключается в том, что его деятельность в мирное время ”проходит на территории, где живут члены организации”, и таким образом при необходимости мобилизации ”Кайтселийт, как правило, собирается быстрее” — отмечает полковник Рихо Юхтеги в статье, опубликованной в официальном журнале Союза Kaitse Kodu за 2018 год. Он же приводит интересное соображение сержанта Яака Уускюла из Раплаской дружины, для которого ”Кайтселийт — прежде всего источник возможностей”. В целом — помогать в защите республики, а в частности — прыгать с парашютом, что и явилось главной причиной прихода сержанта в Союз после срочной службы, поскольку именно в Рапла функционирует группа парашютистов-добровольцев, созданная в 2009 году и специализирующаяся в основном на разведке. И еще: по мнению Яака, приказы в Кайтселийте выполняются быстрее и охотнее, нежели в регулярных войсках, где ”скорее было так, что чем больше заставляли, тем меньше хотели выполнять”.
Что отрабатывается на тренировках в рамках ”курса навыков бойца” (SOK)? Собственно, то же, что и в регулярной армии. Надо только иметь в виду: кайтселийтчики, люди самых разных профессий, не могут надолго покидать свои рабочие места, поэтому учиться им приходится в выходные дни, то есть весь процесс может растянуться порой на полгода. Впрочем, после разумной корректировки учебных планов, ныне имеется возможность пройти курс SOK за 9-10 выходных. Теория предусматривает знание законов, чтение карт, сведения о медицине, о разных типах оружия, включая оружие вероятного противника, и многое другое. На практике учатся разбивать полевой лагерь, грамотно маскироваться, бесшумно двигаться, правильно ориентироваться в ночное время и, конечно же, стрелять. Предварительные навыки, полученные в ходе курса, отрабатываются на итоговом марш-броске и лишь после такового ”можно сказать, что готовы новые солдаты” — пишут Ассо Пуйдет и Карри Каас, главный редактор Kaitse Kodu.
”Ходят слухи по углам…”
Здесь уместно развенчать один из бытующих мифов. Мол, в Кайтселийте собираются одни бездельники, бегают по лесам, прыгают с парашютом в свое удовольствие, постреливают от души, наводя ужас на встречных, в общем, никакого толку. Неверно. Во-первых, повторим, это работающие люди, которых даже можно назвать трудоголиками, так как тренируются они в свое свободное время. А во-вторых, местные дружины всегда готовы придти на помощь родному городу, где они сами проживают, конкретно, на помощь жителям, которых они едва ли не всех знают в лицо, в случае, например, стихийных бедствий, как в 2016 году во время наводнения в Пярну. Приобретенный на учениях опыт поведения в экстремальных ситуациях крайне важен, и недаром две трети всех задач Кайтселийта в мирное время направлены на невоенные цели.
Конечно, многое зависит от мотивации бойца. По закону, ”действующий член обязан участвовать в организуемой Кайтселийтом деятельности не менее 48 часов в течение календарного года”. Этого, естественно, маловато. Как отмечает автор одной из статей в журнале Kaitse Kodu Велли Эхасалу, добровольцы Национальной гвардии США в обязательном порядке призываются на сбор раз в месяц, а на двухнедельное учение раз в год. При этом работодатели обязаны их отпускать — требование закона! И к тому же нацгвардейцы — в большинстве 20-40-летние — регулярно проходят физические тесты, на учениях передвигаются обычно пешком, поэтому всегда пребывают в отменной форме. Впрочем, как показывает обзор журнала, а также сведения, почерпнутые из лекции подполковника Лилленурма, эстонские бойцы вовсе не придерживаются минимума, но всячески стремятся к большему.
Еще одно расхожее мнение гласит, что Кайтселийт — это националистическая, едва ли не фашистская организация. Между тем, в 1920 году ее распустило собственное правительство (!), видимо сочтя, что раз гражданская война окончилась, в этих вооруженных мужчинах — а их уже было около 11000 — нужды нет. Правда, в декабре 1924 года Кайтселийт вновь созвали перед лицом ”красной” угрозы, и с той поры он неуклонно набирал силы вплоть до очередного роспуска после советской оккупации 1940 года, достигнув годом ранее рекордной численности в 99000 человек. Так что к началу войны Кайтселийта как организации уже не существовало, ну кто там подался в леса, это уже другой вопрос.
И с этим мифом желательно как можно быстрее расстаться, а взамен крепче взаимодействовать с Нарвским отделением Кайтселийта, структурой, которая стремится к открытости и где звучит в основном русская речь. А инструктор этого отделения Александр Лупанов в феврале нынешнего года был награжден Орденом орлиного креста V степени. Кстати, вопреки еще одному слуху о крупных денежных вознаграждениях кайтселитчикам, бойцы Нарвского отделения, как все их соратники в Эстонии, не получают ничего, а напротив, платят ежегодные членские взносы в размере 12 евро — сумма небольшая, но для укрепления дисциплины очень полезная.
Заключаем тему и еще раз подчеркиваем: Кайтселийт — организация сугубо добровольная, приносящая существенную пользу в мирное время и, безусловно, необходимая во время военных действий. Наконец — добровольная система не заменяет систему официальную. Дополнять может, заменять — никогда: это даже не обсуждается.