Кайтселийт: за и против

Справедливости ради отметим, что только около 16000 членов Кайтселийта — исключительно граждан Эстонии старше 18 лет — входят в боевые подразделения, которые включены в оперативное планирование Сил обороны, и имеют военные специальности, пишет prospekt.ee. Прочие обеспечивают связь, логистику, питание, эвакуацию раненых, или обеспечивают охрану тыла с оружием в руках. Кроме того, в составе Кайтселийта имеются также женское формирование — Naiskodukaitse и два детско-юношеских — Noored Kotkad (”Молодые орлы”) и Kodutütred (”Дочери Отчизны”).

Недоверию следует противопоставить точные факты

Негативные представления рождаются, как всегда, вследствие нехватки достоверной информации. Вот почему весьма полезной оказалась лекция подполковника Артура Лилленурма, инспектора по обучению Кайтселийта, прочитанная перед слушателями Высших курсов обороны, прошедших в апреле в Таллинне. Он отметил, что недоверие населения ко всякого рода добровольческим военизированным формированиям характерно для многих регионов мира, в частности, Южной Америки, где эти подразделения в недалеком прошлом часто использовались правительствами для довольно грязных операций против своих народов.

Основная функция эстонского Кайтселийта — поддержка и обеспечение государственной безопасности на добровольной основе. Подчиняется Союз Министерству обороны и является частью Сил обороны. Форма кайтселитчиков не отличается от формы профессиональных военных. Разве что на парадах добровольцы носят белые нарукавные повязки — традиция, восходящая к 1918 году, когда 11 ноября в столице был провозглашен новый союз — Eesti Kaitse Liit, ставший в борьбе с мародерством (это была главная цель) преемником ”Самообороны” (Omakaitse), структуры, которая действовала в республике с марта 1917 года.

В настоящее время бойцы возрожденного 17 февраля 1990 года (заметим: в советское еще время) Кайтселийта участвуют в республиканских и международных учениях наравне с регулярными войсками, и кроме того, Союз организует собственную подготовку и спецподготовку кадров.

Быстрее мобилизуются и усерднее тренируются

Один из безусловных плюсов этого добровольного формирования, состоящего из 15 дружин, заключается в том, что его деятельность в мирное время ”проходит на территории, где живут члены организации”, и таким образом при необходимости мобилизации ”Кайтселийт, как правило, собирается быстрее” — отмечает полковник Рихо Юхтеги в статье, опубликованной в официальном журнале Союза Kaitse Kodu за 2018 год. Он же приводит интересное соображение сержанта Яака Уускюла из Раплаской дружины, для которого ”Кайтселийт — прежде всего источник возможностей”. В целом — помогать в защите республики, а в частности — прыгать с парашютом, что и явилось главной причиной прихода сержанта в Союз после срочной службы, поскольку именно в Рапла функционирует группа парашютистов-добровольцев, созданная в 2009 году и специализирующаяся в основном на разведке. И еще: по мнению Яака, приказы в Кайтселийте выполняются быстрее и охотнее, нежели в регулярных войсках, где ”скорее было так, что чем больше заставляли, тем меньше хотели выполнять”.