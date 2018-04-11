11.04.2018, 21:55

Кайтселийт разделится на четыре оборонных округа

 (6)
rus.delfi.ee
EST 3
Vabadussõjas langenute mälestamine Kuressaares 3 jaanuar 2018
Vabadussõjas langenute mälestamine Kuressaares 3 jaanuar 2018Foto: Irina Mägi

77 голосами ”за” Рийгикогу принял Закон о внесении изменений в Закон о Кайтселийте и Закон о подоходном налоге, согласно которому с 2019 года будет сформировано четыре оборонных округа, сообщает Рийгикогу.

В ходе второго чтения по предложению комиссии по государственной обороне был внесен ряд поправок. Большинство из них связано с созданием нового промежуточного уровня командования Кайтселийтом и оборонных округов.

По предложению комиссии по государственной обороне будет создано четыре оборонных округа, которые будут координировать и поддерживать деятельность дружин. Командующие дружинами, до этого находившиеся в непосредственном подчинении командующего Кайтселийтом, начнут подчиняться командующим оборонными округами действующим военнослужащим.

Основные задачи создаваемых оборонных округов — организация планирования обучения подразделений Кайтселийта, их подготовка и снабжение. Дружины продолжат заниматься подготовкой служащих и обучением и военной подготовкой подразделений размером не более роты.

Инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон о Кайтселийте и в Закон о подоходном налоге (593 SE) призван внести поправки, касающиеся, помимо прочего, упрощения порядка вступления в Кайтселийт, ведения учета членов организации, медицинского контроля, расширения социальных гарантий для молодежных руководителей и оказания первой помощи в Кайтселийте.

Дети при вступлении в молодежную организацию Кайтселийта освобождаются от прохождения медицинского контроля. От прохождения повторного медицинского контроля при вступлении в Кайтселийт также освобождаются лица, имеющие действующее разрешение на ношение оружия или прошедшие соответствующий контроль в качестве военнослужащего, сотрудника полиции, тюремной службы или помощника полицейского и, в связи с этим, имеющие право на ношение боевого или огнестрельного оружия.

ТОП

Учет членов Кайтселийта будет вестись в базе данных, которая связана с системой X-tee и получает данные из государственных регистров. Это повысит качество собираемых данных. Согласно действующему законодательству, учет членов ведется во внутренней базе данных учреждения, созданной главой Кайтселийта. В случае этой базы обмен данными с государственными регистрами ограничен и производится на основании отдельных запросов. В законопроекте также зафиксирована обязанность члена Кайтселийта извещать организацию об ухудшении состояния его здоровья в случае, если оно перестает соответствовать требованиям организации.

Также предусматриваются дополнительные социальные гарантии. Право на компенсацию затрат на лечение имеет и член Кайтселийта, получивший увечье во время выполнения служебных обязанностей, действовавший в составе сил Кайтселийта при проведении спасательных работ или разрешении чрезвычайной ситуации, полицейской деятельности, при нападении на объект государственной обороны или при пресечении незаконного пересечения государственной границы. Согласно действующему законодательству, расходы на лечение компенсируются только действующим членам Кайтселийта, получившим увечье во время военных учений.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Конфликт России и США из-за Сирии и авиакатастрофа в Алжире с многочисленными жертвами

11.04.2018
Президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться сбивать американские ракеты в небе над Сирией. Жертвами крупной авиакатастрофы на севере Алжира стали не менее 257 человек. Расследование инцидента с провалившимся под лед микроавтобусом прекращено, так как виновник погиб. Читайте также наш большой обзор условий получения жилищного кредита в эстонских банках.
Подробнее




Наркоман Сергей: зачем работать, если я зарабатываю 3000 евро в неделю?

11.04.2018
Эстонская полиция в прошлом году конфисковала рекордное количество фентанила, однако бедам зависимых это не положило конец и потребление продолжается полным ходом. Eesti Ekspress представляет истории двух типичных зависимых от фентанила с разным концом.
Подробнее

Тереза Мэй решает, наносить ли удар по Сирии. И времени у нее мало

11.04.2018
Можно ли сказать, что Британия медлит, прежде чем присоединиться к США и Франции в нанесении авиаударов по целям в Сирии? Высокопоставленные чиновники с Даунинг-стрит решительно отрицают это. Однако кое-кто в Уайтхоле считает, что, возможно, Тереза Мэй проявляет свою обычную осторожность.
Подробнее

Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Cuzco
69,- €
27,60 €
-20% Meeste käekell Police D-JAY PL.14835JSU/12
189,- €
151,20 €
-20% Meeste käekell Police GRAND PRIX PL.15139JBCS/13
139,- €
111,20 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106302001
151,20 €
90,72 €
-20% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JS/01A
139,- €
111,20 €

Обзор эстонской прессы: ось бобра против оси козла

11.04.2018
От Осиновского до оси: на этой неделе эстонские СМИ кляли ушедшего с поста министра Евгения Осиновского, пророчили коалиции ужас без конца, крутили-вертели ось добра президента Кальюлайд — и о русских не забывали. Представляем обзор эстонской прессы, опубликованный на сайте евродепутата Яны Тоом.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

3 ЛУЧШИХ МЕСТА ДЛЯ СВАДЬБЫ | На какой мызе отметить слово “да”?
На первый взгляд, организация свадьбы — это просто уйма вопросов! Где заказать платье невесты — или вообще взять напрокат? Как сообщить родителям? Кого пригласить на регистрацию? Устроить традиционную свадьбу или что-то экстраординарное? Где взять на всё это денег? И вопросам этим не видно конца и края. Для свадьбы нужны, прежде всего, две вещи — молодая чета и хорошее место, где можно отметить этот свой особенный день.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


КАРТА РЕКОРДОВ: Когда и где были зафиксированы самые теплые дни в апреле?

11.04.2018
Пару дней назад в Эстонии температура подскочила до 23 градусов тепла, но это отнюдь не абсолютный рекорд для апреля. Смотрите, где и когда были зафиксированы самые теплые апрельские деньки — некоторые даже в 19 веке!
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ