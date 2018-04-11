Кайтселийт разделится на четыре оборонных округа

77 голосами ”за” Рийгикогу принял Закон о внесении изменений в Закон о Кайтселийте и Закон о подоходном налоге, согласно которому с 2019 года будет сформировано четыре оборонных округа, сообщает Рийгикогу.

В ходе второго чтения по предложению комиссии по государственной обороне был внесен ряд поправок. Большинство из них связано с созданием нового промежуточного уровня командования Кайтселийтом и оборонных округов.

По предложению комиссии по государственной обороне будет создано четыре оборонных округа, которые будут координировать и поддерживать деятельность дружин. Командующие дружинами, до этого находившиеся в непосредственном подчинении командующего Кайтселийтом, начнут подчиняться командующим оборонными округами действующим военнослужащим.

Основные задачи создаваемых оборонных округов — организация планирования обучения подразделений Кайтселийта, их подготовка и снабжение. Дружины продолжат заниматься подготовкой служащих и обучением и военной подготовкой подразделений размером не более роты.

Инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон о Кайтселийте и в Закон о подоходном налоге (593 SE) призван внести поправки, касающиеся, помимо прочего, упрощения порядка вступления в Кайтселийт, ведения учета членов организации, медицинского контроля, расширения социальных гарантий для молодежных руководителей и оказания первой помощи в Кайтселийте.