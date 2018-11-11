11.11.2018, 09:30

Кайтселийт отмечает 100-летие: через 20 лет русскоязычных в организации будет в разы больше

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rus.delfi.ee
EST 2
Eesti vabariik 100 Kuressaare, paraad
Eesti Vabariik 100, Kuressaare paraadFoto: Irina Mägi

Союзу обороны Эстонии — Кайтселийту — исполняется 100 лет, и накануне круглой даты в Таллинне прошла международная конференция, на которой были подведены некоторые итоги работы организации, а руководители военных добровольческих организаций поделились опытом, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Кайтселийт отвечает за территориальную защиту Эстонии. Это означает, что зона ответственности Кайтселийта — это суверенные границы Эстонской республики. Мы должны везде быть на страже. Если кто-то думает,что мы концентрируемся только на определенных объектах, то нет, так быть не может", — рассказал генерал-майор, глава Кайтселийта Меэлис Кийли.

Бывший министр обороны, а ныне ректор Таллиннского технического университета Яак Аавиксоо дал положительную оценку увеличению числа русскоязычных членов Кайтселийта, однако подчеркнул, что их могло бы быть и больше.

"Я думаю, что популярность всё-таки растёт. За 20 лет уже полпути пройдено. Думаю, что за следующие 20 лет мы придем к тому, что будут пропорционально представлены как русскоязычные, так и эстонцы в Кайтселийте", — считает ректор Таллиннского технического университета Яак Аавиксоо.

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