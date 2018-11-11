Кайтселийт отмечает 100-летие: через 20 лет русскоязычных в организации будет в разы больше

"Кайтселийт отвечает за территориальную защиту Эстонии. Это означает, что зона ответственности Кайтселийта — это суверенные границы Эстонской республики. Мы должны везде быть на страже. Если кто-то думает,что мы концентрируемся только на определенных объектах, то нет, так быть не может", — рассказал генерал-майор, глава Кайтселийта Меэлис Кийли.

Бывший министр обороны, а ныне ректор Таллиннского технического университета Яак Аавиксоо дал положительную оценку увеличению числа русскоязычных членов Кайтселийта, однако подчеркнул, что их могло бы быть и больше.

"Я думаю, что популярность всё-таки растёт. За 20 лет уже полпути пройдено. Думаю, что за следующие 20 лет мы придем к тому, что будут пропорционально представлены как русскоязычные, так и эстонцы в Кайтселийте", — считает ректор Таллиннского технического университета Яак Аавиксоо.