Кайдо Оле: я не верю людям, которые утверждают, что не обидели и мухи

На прошедшей вчера в честь Дня матери конференции ”Почему насилие любит свободу?” художник Кайдо Оле и писатель Пауль-Ээрик Руммо говорили, что в каждом человеке есть насильственное начало. У всех взрослых должна быть возможность выплеснуть накопившуюся энергию, иначе это может привести к ненужному взрыву, например, в семейных отношениях, отметил Кайдо Оле.

”Одна из самых ужасных вещей — это насилие, в самых различных формах”, — рассказал художник Кайдо Оле. ”Мы не должны отдельно рассматривать семейное насилие и насилие в школе — причина тут одна. Я не верю людям, которые говорят, что не обидели и мухи. Вопрос в том, что является спусковым крючком для проявления агрессии”.

По словам Оле, он три-четыре раза в жизни дрался в школе, после чего почувствовал, что уважение к нему выросло. ”Победа была сладкой. Я некоторое время размышлял, кого избить следующим. Позже я стал лучше понимать динамику, которую мы все имеем внутри. Насилие — это гротескный выброс энергии. Взрослые достойны и сдержаны, но эта ядерная энергия все равно где-то в них кроется. Например, вчера я ходил смотреть баскетбол — вот там люди могут себя эмоционально опустошить через крик. Я считаю, что нужно выражать свою страсть и выплескивать энергию, чтобы это не привело к взрыву в не том месте”.

”Я пришел к выводу, что хороший художник должен быть хорошим человеком. Для того, чтобы хорошо творить, необходимо думать об очень важных вещах — кто ты, почему ты так поступаешь, и готов ли под всем этим подписаться”, — отметил Оле. ”Я стал лучше понимать себя и знаю, что внутри меня на поводке живет это рычащее чудовище, но я не должен его никогда отпускать его на волю”.

”У нас смутное представление о существовании других, но при этом мы находимся с ними в тесном контакте. Индивидуальное самосознание характеризует на сегодняшний момент человеческих существ. Самосознание означает не адекватное самоопределение, а стихийный эгоизм. Другие люди стоят у истоков — их необходимо с помощью силы и уговоров заставить служить своим интересам”, — рассказал писатель Пауль-Ээрик Руммо.

”Существует что-то, что было испокон веков, и это невозможно изменить — как насилие”, — объяснил Пауль-Ээрик Руммо. ”Вдруг склонность к насилию кроется в человеческом беспокойстве, которое было с незапамятных времен? Речь не о недовольстве собой. Агрессия возникает, когда я не чувствую и не вижу с первого взгляда, что все являются такими, как я хочу”.

”Предрасположенность к насилию можно использовать другим образом, чтобы пережить эти эмоции наиболее безопасно”, — рассказал Руммо. ”Сублимация первобытных чувств путем улучшения манер возможна. Вместо того, чтобы кого-то убить, полезнее прийти к компромиссу, стиснув зубы. Из-за этого вновь возникает чувство угнетенности. Пока есть жизнь, будут и проблемы. Решение старых порождает новые. Новые призраки пожирают старых — такова суть. Свобода означает свободу быть жестоким, насилие покрывает свободу. Насилие и свобода находятся в тесном противостоянии, у того, кто это не принимает, есть шанс сбежать. Побег не кажется нам достойным”.

На конференции выступили общественные деятели и лидеры мнений, все исключительно мужчины — писатель Пауль-Ээрик Руммо, олимпийский чемпион Яак Уудмяэ, художник Кайдо Оле, политик Ханно Певкур, член совета SA Väärtustades Elu Янек Мягги, семейный терапевт и духовник Наатан Хаамер, консультант и бывший наркозависимый Иммануиль Волконский и психиатр-психотерапевт Андрес Сильд.

В панельной дискуссии ”В какой семье нет насилия?” участвуют Андрес Анвельт, писатель Михкель Куннус и эпископ Эйнар Сооне.

Конференцию организовывал фонд SA Väärtustades Elu, под предводительством которого популярные конференции в честь Дня матери и Дня отца проводятся регулярно с 2012-го года.