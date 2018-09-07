07.09.2018, 14:26

Кайдо ”Баруто” Хёэвельсон: меня хотели почти все партии, но я выбрал центристов, там теперь нет коррупции

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намерен развивать сельскую жизнь, спорт и бизнес-контакты с Азией
rus.delfi.ee
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Kaido Höövelson liitus Keskerakonnaga
Kaido Höövelson liitus KeskerakonnagaFoto: Rauno Volmar

Ранее известный под именем Баруто борец сумо Кайдо Хёэвельсон, вступивший в Центристскую партию, прокомментировал Delfi также череду коррупционных скандалов, поразивших Центристскую партию. Он отметил, председатель партии Юри Ратас продемонстрировал готовность вести дела по-другому, нежели Эдгар Сависаар. В политике он желает сосредоточиться на сельской жизни, спорт и развитии предпринимательства.

Хёэвельсон сказал, что его пытались завербовать разные политические партии, однако признал, что, к примеру Народно-консервативная партия Эстонии (EKRE) предложений не делала. Темы, которым экс-спортсмен хотел бы себя посвятить в политике, касаются развития сельской жизни, спорта и предпринимательских контактов со странами Азии.

Информацию Delfi, что на выборах в Рийгикогу ему предложили второе место в списке по избирательному округу в Харьюмаа и Рапламаа, Хёэвельсон не подтвердил, но и не опроверг, однако сказал, что об этом еще рано говорить. Тем не менее, он считает, что примет участие в выборах.

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Kaido Höövelson liitus Keskerakonnaga Foto: Rauno Volmar


На вопрос, должна ли Центристская партия прекратить договор о сотрудничестве с российской правящей политической силой ”Единая Россия”, Кайдо Хёэвельсон ответил, что договор ”заморожен”. Однако, если центристам придется принять решение о прекращении сотрудничества, то он его поддержал бы.

Говоря о предложенных Центристской партией идеях повысить пенсии в срочном порядке на 100 евро, разрешить молодым семьям получать жилищный кредит без самофинансирования , а также о ступенчатом подоходном налоге, который годами являлся одной из главных целей центристов, свежеиспеченный член партии был немногословен, отметив лишь, что в случае любых обещаний должно быть также четко понятно, откуда возьмутся средства на их исполнение.


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