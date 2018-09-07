Кайдо ”Баруто” Хёэвельсон: меня хотели почти все партии, но я выбрал центристов, там теперь нет коррупции

Хёэвельсон сказал, что его пытались завербовать разные политические партии, однако признал, что, к примеру Народно-консервативная партия Эстонии (EKRE) предложений не делала. Темы, которым экс-спортсмен хотел бы себя посвятить в политике, касаются развития сельской жизни, спорта и предпринимательских контактов со странами Азии.

Информацию Delfi, что на выборах в Рийгикогу ему предложили второе место в списке по избирательному округу в Харьюмаа и Рапламаа, Хёэвельсон не подтвердил, но и не опроверг, однако сказал, что об этом еще рано говорить. Тем не менее, он считает, что примет участие в выборах.



Kaido Höövelson liitus Keskerakonnaga Foto: Rauno Volmar



