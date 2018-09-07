Кайдо ”Баруто” Хёэвельсон: меня хотели почти все партии, но я выбрал центристов, там теперь нет коррупции(21)
Ранее известный под именем Баруто борец сумо Кайдо Хёэвельсон, вступивший в Центристскую партию, прокомментировал Delfi также череду коррупционных скандалов, поразивших Центристскую партию. Он отметил, председатель партии Юри Ратас продемонстрировал готовность вести дела по-другому, нежели Эдгар Сависаар. В политике он желает сосредоточиться на сельской жизни, спорт и развитии предпринимательства.