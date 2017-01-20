Министр социальной защиты Кайя Ива (IRL)заявила, что утверждение, что при определении размера пенсии зарплата больше не будет учитываться, неверное, и отметила, что если бы в Эстонии и дальше действовала нынешняя пенсионная система, то многие будущие пенсионеры вынуждены были бы ходатайствовать о социальных пособиях.

Министр пояснила, что 77% людей в Эстонии получают зарплату ниже средней, и реформа пенсионной системы позволит этим людям в будущем получать нормальную пенсию, пишет rus.err.ee. "Большая часть пенсионеров должна была бы просить о дополнительном пособии. Это не должно быть нашей целью", — подчеркнула Ива.

По словам министра, понятно, что утверждение о том, что при расчете размера пенсии зарплата не учитывается, неверно. "Этот аргумент, что зарплата больше не учитывается, является ложным. От зарплаты полностью зависит вторая ступень пенсии, люди сами могут туда вносить деньги, государство также вносит свой вклад, и все это на основе заработной платы. Первая ступень — это то, что будет рассчитываться из принципа солидарности, и в течение длительного перехода будут учитываться годы трудового стажа. Все то, что было заработано ранее, остается, и с 2020 по 2036 годы мы будем применять так называемый синтезный подход, когда при расчете одной половины первой ступени будет учитываться заработная плата, а при расчете другой половины — стаж. И начиная с 2017 года планируется учитывать только стаж", — пояснила министр.