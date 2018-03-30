Кадыров назвал власти стран Балтии "дворняжками и прислужниками США"

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал страны, которые вводят санкции против России и запрещают въезд ее гражданам. Своим мнением он поделился в Telegram, сообщает Lenta.ru.

"Давно уже власти Латвии, Эстонии и других стран, вводящих санкции против России, превратились в "жалких дворняжек и прислужников США"", — написал Кадыров.

Глава Чечни убежден, что подобное "лживое угодничество" опаснее неприкрытой ненависти. Он также выразил мнение, что этим государствам не стоит доверять, поскольку "их безграничная подлость не имеет ничего общего с верностью и преданностью". "Они приспособятся к любому хозяину, они привыкли быть внизу", — отметил Кадыров.

Кроме того, своим поведением эти страны "унижают свой народ", считает чеченский политик. "А такой хозяин как США сегодня даст кость, а завтра пинком выгонит со двора, и будут эти дворняжки, поджав хвост бежать и визжать", — добавил он.

29 марта правительство Эстонии запретило въезд в республику 49 лицам, предположительно, связанным с грубыми нарушениями прав человека, в том числе со смертью аудитора Сергея Магнитского, сообщает РИА Новости.

12 марта Евросоюз снова продлил санкции против 149 граждан России и 37 организаций. Среди россиян, которые находятся в данном черном списке, остался и Рамзан Кадыров. Его имя фигурирует в списке с 2014 года. Главу Чечни в Совете Европы обвиняют в поддержке ополчения Донбасса и присоединения Крыма к России.