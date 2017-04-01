01.04.2017, 14:31

КАДРЫ 1966 ГОДА: На Балтийской мануфактуре кипела работа — продукцию отправляли в 15 стран

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rus.delfi.ee
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Поблизости от нынешней улицы Ситси до сих пор находится большое здание хлопкопрядильной фабрики, изготовленную на которой продукцию когда-то продавали как в Советском Союзе, так и за его пределами. Старый репортаж переносит нас в помещения завода в середине 1960-х годов, где работа шла полным ходом.

Завод производил бязь, сатин, техническую и упаковочную ткань, а также нетканую ткань. В 1966 году на Балтийской мануфактуре было 76 900 веретен, 1863 ткацких станков и произвели примерно 48,1 млн метров хлопковой ткани, 45,5 млн катушек ниток. Работников было чуть больше 3 тысяч.

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