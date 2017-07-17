Кадриоргу 299 лет: 22 июля в парке пройдет праздничная программа

В честь Дня рождения Кадриоргского дворцово-паркового ансамбля 22 июля в парке и музеях Кадриорга пройдет обширная программа интересных мероприятий для как взрослых, так и для детей, сообщает Художественный музей Эстонии.

Праздник в честь дня основания Кадриорга проводится Кадриоргским художественным музеем и Парком Кадриорг уже в 17-й раз. Помимо основных устроителей в мероприятиях участвуют и другие музеи, расположенные в исторических зданиях дворцово-паркового ансамбля: Дом-музей Петра I, Музей Миккеля, Музей Вильде и Кадриоргский детский музей ”Мииямилла”.

Программу мероприятий открывают в 12:00 ”Игры в дворцовом саду”. Тема этой игровой межмузейной программы для детей и взрослых связана в этом году с путешествиями: в Кадриоргском дворце в фокусе будет культура Древнего Египта, в Доме-музее Петра I расскажут о европейском путешествии Петра и Екатерины в 1717 г., Музей Эдуарда Вильде посвятит этот день истории путешествий писателя.

С 15:00 начнется музыкальная программа на Концертной площадке Кадриорга. С 17:00 гостей ждут популярные экскурсии по парку. День завершит праздничный концерт классической музыки в парадном зале Кадриоргского дворца.

Участие в музейных мероприятиях программы ”Кадриорг 299” по праздничному билету — 1 евро для каждого из музеев. Мероприятия под открытым небом — бесплатные.

Программа мероприятий опубликована на сайте музея.

День рождения Кадриорга традиционно отмечается 22 июля, поскольку именно в этот день, в 1718 году царь Петр I, вместе с приглашенным из Рима итальянским архитектором Николо Микетти, разметили месторасположение будущей летней резиденции.

Дворцовый комплекс был назван в честь супруги царя Екатерины I, и носил название ”Екатериненталь” (по-немецки ‒ Сatharinenthal, по-эстонски ‒ Kadriorg). На протяжении столетий Кадриорг был жемчужиной в короне многобашенного Таллинна. Миниатюрный летний дворец в стиле итальянского барокко, окруженный по образу Версаля регулярным парком с фонтанами, живыми изгородями и цветниками, был излюбленным местом отдыха как для коронованных особ и аристократии, так и для простых горожан.

Сегодня парк и расположенные на его территории музеи предлагают разнообразные возможности приятного и культурного времяпровождения для людей всех возрастов. Через год, в 2018 году, Кадриорг отметит свой 300-летний юбилей, подготовка к которому уже идет. Программа юбилейных мероприятий будет оглашена на пресс-конференции 20 сентября 2017 г. Свою лепту в празднование юбилея могут внести все, кому небезразличен Кадриорг, сделав пожертвование в Фонд Кадриорга при Эстонском Национальном Фонде культуры.