22.12.2017, 17:40

Кадриорг не видит связи между голосованием в ООН и возможной встречей Кальюлайд и Трампа

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rus.delfi.ee
EST
Donald Trump ja Kersti Kaljulaid
Foto: Fotokollaaž

Президентская канцелярия не видит связи между голосованием в Генеральной ассамблее ООН и встречей Керсти Кальюлайд и Дональда Трампа.

”Конечно, мы следим за тем, что происходит в мире, и за тем, как формируются решения и позиции ООН. Но маленькая страна не может рассматривать основывающиеся на ценностях голосования конъюнктурно или, так сказать, как сделки, так что мы не видим связи между возможной встречей глав государств и вчерашним голосованием”, — сказал Delfi руководитель президентской коммуникационной службы Таави Линнамяэ.

Напомним, что вчера, наряду с другими странами ЕС, Эстония проголосовала за резолюцию против признания президентом США Дональдом Трампом Иерусалима в качестве столицы Израиля, в то время как шесть стран (Латвия, Польша, Румыния, Хорватия, Чехия и Венгрия) сохранили нейтралитет и воздержались.

Посол США при ООН Никки Хейли перед голосованием повторила слова Трампа о том, что США внимательно следят за голосованием и прекратят оказывать поддержку тем странам, которые проголосуют за резолюцию.

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