Кадри Симсон: зимнее время поддерживают занимающиеся медициной люди, летнее — любители теплых летних вечеров

Некоторые страны-члены хотят продолжить перевод часов, несмотря на то, что граждане хотят его прекратить. Например, Португалия сообщила, что они уже пробовали в 1990-х жить по брюссельскому времени, то есть круглогодичному летнему времени, и это им не подошло. Они хотят обязательно продолжить перевод часов.

Вы говорили с финской коллегой Анне Бернер. Что она думает о предложении?

Действительно, я говорила как с финскими, так и со шведскими коллегами. Финляндия как инициатор дискуссии сразу поставила цель, что перевод часов прекратят и останутся в своем поясном времени. Поясное время Восточной Европы — это зимнее поясное время.

Но шведские коллеги, они предпочитают летнее время?

Швеция не сформировала позицию относительно летнего или зимнего времени. В Швеции через две недели состоится пресс-конференция, где представят результаты исследования перевода часов.

Вы сказали, что гармонизированный подход важен. Что вы имели в виду?

Нужно ли переводить часы два раза в год, это решение на уровне Европы. Если на уровне Европы примут решение, что этого больше не делают, то каждой стране члену решать самой, в каком часовом поясе они продолжат жить круглый год. Если мы хотим, чтобы мы не должны были переводить часы, путешествуя на юг или на север, как мы привыкли делать, путешествуя на запад или восток, то мы должны гармонизировать позиции с соседями.

Говорили, что Латвия предпочитает летнее время. Успели ли вы поговорить с южными соседями?

Они эту позицию так четко не высказывали. При выборе поясного времени нужно проводить переговоры в соответствии с компетентными исследованиями. Мы тоже заказали у Департамента статистики исследование, которое сказало бы, как у нас статистически было бы больше светлого времени, на эстонском времени или московском.

Думали ли о референдуме?

Нет. Референдум не планируется. Самый большой риск референдума в том, что у всех соседей разное время. В худшем случае может возникнуть ситуация, когда у двух соседей разница во времени аж в два часа, если сосед на западе выбрал поясное время и сосед на востоке — летнее время. Это вредно для транспортного сообщения и торговли. Это то лоскутное одеяло, которого боятся.

Если случится так, что южные соседи захотят одно время и северные соседи — другое, что мы тогда будем делать?

Тогда нужно будет обговаривать, опираясь на научные аргументы. Те люди, которые занимаются медициной, говорят, что поясное время близко нам, а люди, которые ценят теплые летние вечера, говорят, что другое время подходило бы больше.

Сейчас кажется, что желание Финляндии для нас очень важно.

Да, отказ от перевода часов вынесла на обсуждение Финляндия. Мы поддержали их предложение, одной из частей которого было то, что перевод часов прекратят, и второй частью то, что останутся в своем поясном времени. По оценке Финляндии, поясное время не возникло случайно, а сформировалось на основании географического положения.

А если перевод часов отложат?

Я считаю, что на решение уйдет ровно столько времени, сколько времени дано. Европа могла бы показать способность быстро принимать решения. Здесь вступает в игру различное распределение светлого времени. На юге летом дневного света меньше и зимой — больше. Для них перевод часов не настолько тяжел, как у нас на темном севере.

Возможно ли, что часть стран не прекратит перевод часов?

Нет. Такого решения не будет. Для принятия решения о прекращении перевода часов нужно большинство голосов стран-членов Евросоюза. Таким образом, такое решение в Евросоюзе принять невозможно, что часть продолжит перевод часов и часть — нет, потому что это очень тяжело повлияло бы на работу единого рынка и транспортное сообщение.