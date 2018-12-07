Кадри Симсон возглавила избирательный список центристов в Пярнумаа

”Бесплатный общественный транспорт, инвестиции в развитие транспортной сети, а также вывод акций Таллиннского порта на биржу, чтобы предложить жителям нашей страны, а также пенсионным фондам возможность инвестировать в отечественное предприятие. Это лишь некоторые примеры тех целей, которые удалось воплотить в жизнь Кадри Симсон и которые были направлены н поддержание экономического роста и повышения качества жизни. На разных выборах Кадри Симсон заручилась огромным доверием со стороны жителей Пярнумаа, и я уверен, что команда под ее руководством добьется отличных результатов и на этот раз!”, — сказал Юри Ратас.

Симсон напомнила, что именно действующее правительство решило построить первый участок четырёхполосной дороги на шосе Via Baltica в Пярнумаа, а также начало реконструкцию Пярнуского аэропорта после долгих лет ожидания. Учитывая нужды жителей Пярнумаа правительство уверенно шагнуло вперед по проекту Rail Baltica, который был ратифицирован в Рийгикогу в май 2017 года. По словам Симсон, этот проект должен двигаться дальше в правильном направлении.

”Среди наших главный предвыборных обещаний можно найти очень много инфраструктурных проектов, во главе которых стоит Rail Baltica, местный аэропорта и четырехполосная Via Baltica. Разумеется, есть у нас и обещания, которые помогут сократить неравенство в обществе. Под этим я имею ввиду наш план по внеочередному повышению пенсий, чтобы к 2020 году пенсии выросло на 100 евро. Разумеется, я поддерживаю нашу налоговую систему, которая облегчила налоговую нагрузку на людей, зарабатывающих среднюю или ниже средней зарплату”, — добавила Симсон.

В избирательный список центристов по округу Пярнумаа также вошло несколько новых деятелей, во главе с Микком Пиккметсом, а также экс-председателем городского собрания Кристой Нымме. ”Если в рядах отечественников посчитали, что я и мои идеи больше не нужны для того, чтобы сделать Эстонию лучше и успешней, то я очень рада, что Центристская партия предложила мне возможность продолжить отстаивать интересы менее защищенных жителей Эстонии. Социальная политика центристов очень близка мне, так как она направлена на то, чтобы помогать более слабым. Именно поэтому я согласилась баллотироваться на выборах по списку центристов в Пярнумаа”, — сказала Криста Нымм.