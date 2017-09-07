Кадри Симсон: вместо обвинений в адрес премьер-министра реформисты должны посыпать голову пеплом

Министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон отметила, что сегодняшние обвинения председателя Партии реформ Ханно Певкура в том, что якобы премьер-министр Юри Ратас подпортил имидж Эстонии, обнародовав информацию о проблемах безопасности в ИД-картах, являются абсурдными. Обвиняя главу правительства, Певкур идет вразрез со своим прежним заявлением, что, принимая во внимание всю важность ситуации, политикам необходимо вести себя ответственно, а не стараться заработать на этой теме политических баллов, сказано в пресс-релизе Центристской партии.

”Обвинения реформиста Ханно Певкура не выдерживают никакой критики. Как только стало известно о потенциальной угрозе безопасности в связи с использованием ИД-карт, Юри Ратас старался как можно подробнее проинформировать общественность о проблеме, он вел себя уверенно и беспристрастно. Если же посмотреть на обвинения реформистов, то складывается впечатление, что если бы проблема возникла во времена, когда Партия реформ находилась у руля власти, то ее бы засекретили и общественность так и осталась бы в неведении. Вместо того, чтобы сыпать обвинения направо и налево, Певкуру следовало бы посыпать голову пеплом, учитывая, что именно с легкой руки реформистов были выпущены дефектные ИД-карты”, — сказала зампредседателя Центристской партии Кадри Симсон.

По словам Симсон, правительство делает все от себя зависящее, чтобы проблема была решена в кратчайшие сроки и чтобы можно было гарантировать жителям Эстонии самые безопасные решения при использовании ИД-карт. ”Если говорить об э-выборах, то премьер-министр Юри Ратас затронул эту тему единожды, говоря о том, что только Республиканская избирательная комиссия, на основе экспертной оценки, может решить, стоит их проводить или нет”, — сказала Симсон.

Министр добавила также, что ко всему произошедшему стоит относиться с полной серьезностью. ”Например, 5 сентября гендиректор Государственного департамента инфотехнологий заявил представителям СМИ, что лично он не стал бы рисковать с э-выборами. Принимая во внимание все вышесказанное, обвиняя премьер-министра в том, что он подпортил имидж нашего государства, реформисты сами поступили безответственно, доказав, что они сами не понимают, что в данной ситуации ни о каком замалчивании проблемы не могло быть и речи”, — отметила Симсон, добавив, что своим сегодняшним заявлением Партия реформ вновь решила пойти по принципу, что лучшая защита — это нападение. ”Реформисты просто испугались того, что им придется отвечать за то, что было сделано во времена, когда они возглавляли правительство. Но как всегда, ответственность — это не их конек, поэтому они решили обвинить действующего премьер-министра, который сегодня вынужден заниматься решением тех проблем, которые оставили после себя реформисты. Очень грустно, что во имя внутриполитической выгоды, Ханно Певкур вновь вышел на международную арену, очерняя Эстонию”, — сказала Кадри Симсон.

Эрки Сависаар: гуру ИТ из Партии реформ явно не разбирается в теме

Зампредседателя фракции Центристской партии Эрки Сависаар также отметил, что в сфере инфотехнологий проблемы не решаются так же быстро, как политические настроения Ханно Певкура.

По словам Эрки Сависаара, изучавшего прикладную информатику и работавшего в ИТ-сфере, обнародование информации, связанной с проблемами ИД-карт, было единственным верным и своевременным решением правительства в этой ситуации. "Систему исправляют и обновляют постепенно, но сейчас мы говорим о 750 тысячах ИД-карт, которые используются в повседневной жизни: банках, аптеках и т. д.", — сказал Сависаар.

Политик добавил также, что стоит учитывать, что выявленная уязвимость — лишь теоритическая и ответственные ведомства совместно со специалистами, делают все возможное, чтобы возможный сценарий не реализовался. "Если бы сценарий стал реальностью через неделю и общественность не была бы об этом проинформирована, то мы бы столкнулись с огромной проблемой, когда, действительно, поставили бы под сомнение статус Эстонии как э-государства", — отметил Сависаар.

По оценке Сависаара, обвинения Певкура явно носят политический окрас, учитывая, что Юри Ратас, как премьер-министр, в выборах не участвует. Тогда как глава Партии реформ, наоборот, баллотируется и решил использовать возникшую ситуацию в своих политических интересах. "Если Певкур смотрел пресс-конференцию по вышеозвученной теме, то мог заметить, что, помимо премьера, в ней участвовали минист Урве Пало, гендиректор полиции и глава Государственного департамента инфосистем. Я верю, что эти люди лучше информированны обо всем происходящем, чем "гуру ИТ" Ханно Певкур. Жаль, что инфосистемы нельзя исправить так же быстро, как меняется точка зрения главы Партии реформ", — отметил политик, имея в виду недавний призыв Певкура не смешивать проблему ИД-карт с политикой.

Депутат Рийгикогу добавил также, что главный вопрос вовсе не касается э-выборов, так как решение об их проведении должны вынести не политики, а члены Республиканской избирательной комиссии. "Главный вопрос в сотнях э-услуг, для использования которых нужна ИД-карта. Здесь нельзя скрывать информацию и подвергать возможному риску тысячи людей. Но, видимо, реформисты так и не поняли, что такое ответственность перед жителями Эстонии. И это вызывает лишь сочувствие", — сказал Сависаар.