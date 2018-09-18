Кадри Симсон против идеи Каи Каллас: пока центристы у власти, бесплатный общественный транспорт останется

Председатель Партии реформ Кая Каллас в интервью Postimees решительно заявила, что бесплатный общественный транспорт — совершенно бессмысленная трата денег, поэтому Партия реформ, снова придя к власти, прекратила бы это и обдумала бы приведение в порядок сети линий.

Как известно, бесплатный общественный транспорт был идеей министра экономики и инфраструктуры, центристки Кадри Симсон, которую ей удалось реализовать. Сегодня она отметила Delfi, что Партии реформ нравится цепляться за лозунг "Бесплатный общественный транспорт" и не углубляются в работу, которая проделана. "Для уплотнения сети линий правительство в этом году предусмотрело 3,3 миллиона евро. Следовательно, в общей сложности прибавится более трех миллионов новых линейных километров. Эти дополнительные средства для уплотнения линий в этом году в том же объеме, как до сих пор нашли за прошлые 14 лет в общей сложности. Вдобавок мы развиваем общественный транспорт по требованию, чтобы ездить могли и люди, которые живут в действительно редконаселенных местах", — пояснила она и указала также на рост количества пассажиров. "Например, в августе на бесплатных автобусных линиях каждый день совершали на 10 000 поездок больше, чем год назад в это же время".