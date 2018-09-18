18.09.2018, 13:10

Кадри Симсон против идеи Каи Каллас: пока центристы у власти, бесплатный общественный транспорт останется

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Каролийна Васли
 
Редактор: Вера Степанова
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Кадри Симсон против идеи Каи Каллас: пока центристы у власти, бесплатный общественный транспорт останется
Ekspress Meedia

Кадри Симсон не согласна с идеей Каи Каллас, что бесплатный общественный транспорт следует отменить. На такой компромисс, по словам Симсон, для формирования возможной коалиции после выборов в Рийгикогу не пошли бы.

Председатель Партии реформ Кая Каллас в интервью Postimees решительно заявила, что бесплатный общественный транспорт — совершенно бессмысленная трата денег, поэтому Партия реформ, снова придя к власти, прекратила бы это и обдумала бы приведение в порядок сети линий.

Как известно, бесплатный общественный транспорт был идеей министра экономики и инфраструктуры, центристки Кадри Симсон, которую ей удалось реализовать. Сегодня она отметила Delfi, что Партии реформ нравится цепляться за лозунг "Бесплатный общественный транспорт" и не углубляются в работу, которая проделана. "Для уплотнения сети линий правительство в этом году предусмотрело 3,3 миллиона евро. Следовательно, в общей сложности прибавится более трех миллионов новых линейных километров. Эти дополнительные средства для уплотнения линий в этом году в том же объеме, как до сих пор нашли за прошлые 14 лет в общей сложности. Вдобавок мы развиваем общественный транспорт по требованию, чтобы ездить могли и люди, которые живут в действительно редконаселенных местах", — пояснила она и указала также на рост количества пассажиров. "Например, в августе на бесплатных автобусных линиях каждый день совершали на 10 000 поездок больше, чем год назад в это же время".

Ясно, что выборы на носу и партии выходят с различными обещаниями. Возможно ли то, что в определенном случае Центристская партия была бы согласна отказаться от бесплатного общественного транспорта, чтобы сформировать коалицию? "Кая Каллас ведь хотела не только отменить право бесплатного проезда на уездных линиях, а и уменьшить дотацию на пассажирские поезда. Я считаю такой подход неправильным, и моей поддержки не получит такая коалиция, которая возьмется ломать становящийся все более популярным среди пользователей общественный транспорт", — отметила Симсон и привела пример, что ежедневно ездящий на работу за 25 километров человек выигрывает от этого около 800 евро в год.

"Наша цель — развивать систему общественного транспорта, а не ухудшать положение и поворачивать вспять инициативы. До тех пор, пока Центристская партия у власти, бесплатный общественный транспорт останется!"

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