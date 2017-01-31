Кадри Симсон: пришло время наполнить топливные баки — с 1 февраля вырастут цены на топливо

Министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон советует всем владельцам машин уже сегодня заправить своих железных коней, потому что с завтрашнего дня — 1 февраля — на 10% вырастут цены как на дизельное топливо, так и на бензин.

”Решение о повышении цен на топливо было принято прошлым правительством, возглавляемым реформистами. Хочется верить, что это было последнее негативное решение прошлой коалиции, которое непосредственно отразится на кошельке налогоплательщика. Очевидно, что высокие акцизные ставки приведут к повышению цены на топливо. Исходя из этого, я советую всем автовладельцам уже сегодня заправить баки своих машин”, — сказала министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон.

Симсон напомнила, что первоначально предыдущая коалиция планировала повышать акциз на топливо ежегодно в течение последующих четырех лет (с 2016 по 2019 годы), но благодаря усилиям на тот момент находящейся в оппозиции Центристской партии удалось сократить этот срок. Таким образом в 2019 роста акциза не будет.

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”Новое правительство вступило в должность как раз в тот момент, когда верстка государственного бюджета уже вышла на финишную прямую. Поэтому было невозможно отменить запланированный рост акцизов, прописанный в бюджете как статья о доходах. Тем не менее, одним из первых решений новой коалиции было отменить запланированный рост акциза на дизельное топливо в 2018 году. Только этим шагом государственная казна недополучит порядка 30 миллионов евро”, — отметила Симсон.

Из-за роста акцизной ставки с февраля 2018 года цена на топливо увеличится примерно на 5 центов.