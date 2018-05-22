22.05.2018, 15:09

Кадри Симсон отказалась подискутировать в Петербурге с двумя министрами РФ

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rus.delfi.ee
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Valitsuse pressikonverents
Valitsuse pressikonverentsFoto: Karin Kaljuläte

Министр экономики Эстонии Кадри Симсон получила приглашение принять участие в дискуссии на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге вместе с двумя членами правительства России, но, сославшись на занятость, от поездки отказалась, сообщает rus.err.ee.

Приглашение принять участие в Петербургском международном экономическом форуме поступило от советника президента России, главы программного комитета ПМЭФ Антона Кобякова, который предложил Кадри Симсон принять участие в панельной сессии касательно будущего российской экономики "Как реализовать стратегические задачи?", которая состоится в эту пятницу, 25 мая.

"Кадри Симсон не планирует участвовать в Петербургском международном экономическом форуме из-за исполнения должностных обязанностей", — сообщила советник по прессе министерства Кадри Тонка.

Петербургский международный экономический форум — ежегодное мероприятие, проводимое в Санкт-Петербурге с 1997 года. В этом году форум примет около 15 000 гостей из более чем 100 стран мира.

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