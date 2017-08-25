Кадри Симсон обещает ввести бесплатный общественный транспорт в Пярну

Кандидат на пост мэра Пярну от Центристской партии, действующий министр экономики и коммуникаций Кадри Симсон пообещала в случае победы на выборах занять кресло мэра Пярну, сказано в пресс-релизе Центристской партии.

По словам Симсон, город должен предложить лучшие решения как для молодежи, так и для пенсионеров, семей и предпринимателей. Предстоящие выборы Симсон воспринимает очень серьезно. "Пост мэра Пярну — это весьма ответственная должность, и я готова взять эту ответственность на себя в случае победы. В наших силах сделать из Пярну один из самых особенных центров", — сказала Симсон.

По словам Симсон, главным обещанием центристов для жителей Пярну является бесплатный общественный транспорт на всей территории "Большого Пярну". "Если с июля 2018 года запущен бесплатный общественный транспорт на уездных линиях, то такой же принцип должен действовать и относительно городов. После создания Большого Пярну график общественного транспорта придется уплотнить и нельзя допустить ситуации, при которой окраины города оказались бы ненужными с этой точки зрения", — сказала кандидат на пост мэра Симсон.

Она добавила, что по всей территории города необходимо проложить велодорожки и обеспечить качественное образование в школах Аудру, Пайкузе и Тыстамаа после слияние волостей. Среди других обещаний центристов — строительство третьего моста, строительство молодежного центра, восстановление пособия для пенсионеров и реконструкция домов призрения.

По словам председателя Центристской партии Юри Ратаса, Кадри Симсон показала себя с отличной стороны будучи как депутатом Рийгикогу, так и министром. Она не раз доказывала, что остается верна своему слову. "Я уверен, что из Кадри получится замечательный мэр. К тому же, в Пярну у нас представлена сильная команда, состоящая из людей, имеющих опыт работы как на уровне местного самоуправления, так и на государственном. Я убежден, что в таком составе они смогут предложить пярнусцам свежие идеи и их реализацию!" — отметил Ратас.