Кадри Симсон: критика Андруса Ансипа – это обычная риторика реформистов

По оценке министра экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, критическую оценку новому правительству, которую дал вице-президент Европейской комиссии, реформист Андрус Ансип, следует воспринимать скептически, учитывая его долгое пребывание на посту премьер-министра и председателя Партии реформ. Очевидно, что Ансипу не по нраву любые начинания новой коалиции, но именно поэтому у нас существуют партии с разным мировоззрением.

”В критике Андруса Ансипа относительно пенсионной реформы или изменений налоговой политики не ничего удивительного. Реформисты сегодня находятся в оппозиции, и как политик, который долгое время руководил Партией реформ, он теперь обязан критиковать коалицию. Но я уверена, что, наблюдая за ситуацией в нашей стране из Брюсселя, Ансип вряд ли может адекватно оценивать происходящие в Эстонии изменения. Поэтому не стоит принимать все эти заявления за чистую монету. В особенности это касается мнения Ансипа о действующей пенсионной системе. Он заявил, что сегодняшняя пенсионная система, при которой выслуга лет большей части людей не является достаточной для адекватного пенсионного стажа в первой накопительной ступени, является примером для подражания”, — сказала Симсон

Министр добавила также, что новое правительство задалось целью улучшить благосостояние и уровень жизни населения по всей стране. Чтобы выполнить задуманное, необходимо провести как реформу налоговой системы, так и государственную реформу, то есть вывести рабочие места за пределы Таллинна. Но именно это не понравилось эк-премьеру Ансипу. ”Я считаю крайне важным то, что правительство занимается тем, чтобы увеличить доходы людей, получающих минимальную или среднюю зарплаты. Одобренная Партией реформ налоговая система, при которой ставка подоходного налога снижается постепенно лишь на пару евро улучшило положение таких людей. Запланированная новым правительством реформа позволит сберечь дополнительные 64 евро ежемесячно! Это приведет к резкому росту доходов низкооплачиваемых работников. Более того, это позволит снизить неравенство в обществе. Такую же цель преследует и запланированная пенсионная реформа.” — добавила Симсон.

Политик отметила также, что Партию реформ могут раздражать действия новой коалиции, но точно такие же эмоции испытывали центристы и другие оппозиционные партии, глядя на осуществляемую реформистами политику. ”Я считаю правильным, что новое правительство вдохнуло новую жизнь и выступает за перемены, потому что именно это позволит смело идти вперед и развивать нашу страну”, — сказала Кадри Симсон.