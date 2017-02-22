Кадеты Академии МВД выступают против переезда учебного заведения в Нарву

Кадеты Академии МВД подготовили обращение к кабмину и его главе Юри Ратасу, в котором высказывают свою озабоченность планами перевода вуза на восток страны, передали утренние теленовости ETV+.

Студенты выступают против переезда и отмечают, что сегодня никто не говорит на эту тему по существу. Как отмечают кадеты, Академия МВД имеет свою уникальную историю, инфраструктуру, что мотивирует молодых людей служить на благо эстонского общества, пишет rus.err.ee.

Учащиеся опасаются за дальнейший уровень подготовки в учебном заведении и не хотят из-за переезда в Нарву потерять ценных специалистов-педагогов. Многие из нынешних кадетов также отметили, что вряд ли отправились бы сегодня в Нарву получать профессиональное образование.