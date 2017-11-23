Кабмин одобрил законопроект, ограничивающий доступ во власть совершившим преступления лицам

В четверг, 23 ноября, правительство Эстонии поддержало законопроект, инициированный парламентской фракцией Партии реформ и направленный на ограничение возможности баллотироваться на выборах в местные органы власти, Рийгикогу или Европейский парламент для людей, совершивших преступление, сообщает rus.err.ee.

На пресс-конференции правительства министр юстиции Урмас Рейнсалу сказал, что министры также поддержали положения, которые распространяются и на осужденных за преступления против государства. "И чтобы шпионы не смогли выставлять свои кандидатуры на выборах", — добавил Рейнсалу.

Согласно действующему законодательству, лицо, которое было осуждено за уголовное преступление и отбывает наказание в виде лишения свободы, не может баллотироваться на выборах. При этом лицо, имевшее условное наказание, или у которого срок наказания уже закончился, мог выдвигать свою кандидатуру на выборах.