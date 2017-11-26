Каарел Таранд: знатоки и дуреха

Восхищаюсь терпением и настойчивостью созванных в конференц-зал Рийгикогу демографов и прочих экспертов, пытавшихся 20 ноября объяснить организатору и ведущей встречи Сирет Котка-Репински, а также ее ближайшим соратникам, что при составлении стратегических документов и формировании политики ученые не могут отталкиваться от заранее предписанных положений, неприкрыто язвит на страницах ”Учительской газеты” публицист Каарел Таранд.

Ближе к концу заседания стало понятно, что до ведущей не дошел смысл ни одного критического высказывания, поскольку в беспечном задоре она пообещала продолжить ”великое дело” формулирования базовых принципов демографической политики, чтобы уже к февралю преподнести их в качестве подарка по случаю юбилея Эстонской Республики.

В течение полутора часов каждому эксперту дали аж три минуты на выступление, и в каком-то смысле все они были вынуждены сыграть роль педагога. Им раздали сочинение очень ретивой школьницы (или школьников?), которая(-ые) с рвением сложили в один ряд набор слов и понятий, о смысле которых у них самих очевидно не было ни малейшего представления (заимствованные слова звучат ведь шикарно и умно). Кроме того, они положили на бумагу предложения, которые просто кишат внутренними противоречиями. Задачей педагогов было удержаться от желания пристыдить при помощи ”двойки” за подобное творчество публично и прямолинейно, ибо вне зависимости от способностей у каждого есть право на образование и каждого нужно прогнать через школу.

Концепция и цель

Вводная часть сочинения состояла из двух частей — концепции и цели. Если с ними что-то не так, то и все остальные слова не будут работать на пользу обществу, скопируй ты предложения хоть из самых умных текстов. Сама же концепция в предложенной редакции звучала так: ”Население Эстонии увеличится за счет повышения рождаемости, снижения смертности, сокращения уровня эмиграции и увеличения количества иммигрантов. Плотность населения будет возрастать равномерно по всей территории Эстонии, а также в диаспорах. В Эстонии будут ценить возвращение на родину людей с международным опытом, а также открытость по отношению к иммигрантам других национальностей. Общество станет сплоченным, а представители разных культур отлично интегрируются в него. Эстонское общество станет экологически чистым, зажиточным, творческим и счастливым”.

Речь идет о годах с 2018 по 2035. К концу этого периода вышеописанная нирвана, значит, и должна воцариться на нашей земле. Эксперты изрешетили как каждое предложение и слово концепции, так и следовавший за ней абзац, в котором была предпринята попытка сформулировать цель демографической политики. По представлению некоторых лиц, мнящих себя пожизненными политиками, ”вершить политику” и принадлежать к политическому классу и есть самоцель, а не средство или инструмент для достижения чего-то полезного для всех.

Что же не так с концепцией, которая на вид кажется благородной и складной? Во-первых, кто хоть сколько-нибудь представляет себе меры времени демографических процессов, тот не надеется на рост численности населения, поскольку ни один из реалистичных демографических прогнозов, составленных учеными на ближайшие десятилетия, не предполагает общего увеличения численности населения. С таким же успехом можно было бы написать, что к 2035 году Эстония станет Царствием Божием, климат в котором будет тропическим.

Рост числа родившихся детей на одну взрослую женщину возможен, однако поскольку последующий после восстановления Эстонией своей независимости демографический спад привел к существенному уменьшению количества женщин детородного возраста, то нет ни малейшего основания надеяться на увеличение в ближайшем будущем рождаемости до уровня 1980-х годов. Снижение же смертности — задача еще более сложная, если, конечно, Центристская партия не вывела формулу эликсира бессмертия. Кто ознакомился с опубликованным весной отчетом о человеческом развитии, посвященным проблеме миграции в мире (все парламентарии получили по экземпляру для проработки), тот должен быть в курсе тенденций миграционных процессов в Эстонии и других странах. Эксперты указали на то, что политика неограниченного роста иммиграции ради увеличения общего числа населения вступила бы в прямое противоречие с ценностями, прописанными в преамбуле к Конституции ЭР.

Несделанная домашняя работа

Во втором предложении повествование становится еще более нелепым. Ежели увеличение численности населения должно происходить ”равномерно по всей территории”, то разве на всех болотах-трясинах да незаселенных островах и островках тоже? Или еще и в непригодных для жизни и загнивающих поселках городского типа на северо-востоке Эстонии? Тот, кто сформулировал эту концепцию, видать, ничего не слышал о свободном передвижении людей, урбанизации и пр. Нужно достигнуть гениальности уровня барона Мюнхгаузена, чтобы суметь вернуть на родину покинувших ее, а также одновременно увеличить число эстонцев за рубежом, т.е. в диаспорах.

Немного расплывчатой является и градация покинувших родину. Если существуют реэмигранты ”с международным опытом”, чье возвращение будут ”ценить” (очевидно, суля им деньги и прочие блага), то за рубежом неизбежно имеются и те, кому посчастливилось избежать получения международного опыта. Например, они годами монашествовали в пустыне. Таких, однако, родина обратно не ждет.

Комментируя два последних предложения концепции, эксперты отметили, что иммигранты в них овеществлены, невозможно понять, что подразумевается под экологической чистотой и что это все-таки за культура такая, которая состоит из ”различных культур”?! С учетом того, что в какой-то из дней нового года документ должен вступить в законную силу (по всей вероятности, решением парламента), было бы чудесно ознакомиться и с легальным определением ”счастливого человека” в нем.

Можно ли вообще построить что-то на кривом или почти несуществующем фундаменте? Вряд ли, особенно если ”Мы работаем!”, как не раз звучало из уст Сирет Котка-Репински и советника премьер-министра. Экспертам придется заново переписать все сочинение, но они ведь уже годами выдают на гора длинные и ясные тексты, базирующиеся на знаниях и науке. Выходит, что зря они старались, поскольку ретивые ученики на домашку-то болт забили. Да таких вообще к экзаменам допускать нельзя!