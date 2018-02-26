Каарел Таранд: завтра родину продам

Чем пышнее становятся торжества по случаю столетия ЭР, удивляется на страницах ”Учительской газеты” публицист Каарел Таранд, тем чаще ”на броневичок” забираются отдельные лица, которые почему-то говорят о себе во множественном числе, словно заполучив где-то лицензию на произнесение речей от лица народных масс.

Непрекращающиеся ”мы будем…” и ”мы сделаем…” сводятся в современном контексте к элементарной арифметике: Мы = Эстония — инакомыслящие. Синонимом последнего слова в ближайшем будущем станет ”враг народа”, а по состоянию на текущую неделю является, как минимум, ”разрушитель национального государства”, ”либераст”, ”глобалист” или ”пид**”. Когда с врагами народа будет покончено, останется лишь простое тождество ”мы = Эстония”.

Каюсь за цитату, но согласно поставленному Мартом Хельме диагнозу за всем этим последовал ”эскалированный галдеж” в качестве реакции на благородную мысль КНПЭ (EKRE) начать законодательно защищать святость гимна Эстонии. Над юридическими аспектами этого законопроекта поглумились уже предостаточно, однако в насмешках не было ни намека на спусковой крючок, т.е. на механизм приведения закона в действие. Искать этому долгое научное обоснование не стоит.

Капелька зла

Ошибочный вывод относительно нахождения гимна Эстонии под угрозой был сделан при помощи обобщения частного примера. Это типичный случай применения закона малых чисел. Даже если c исполнением или неисполнением гимна опростоволосились бы три раза подряд, то на основании этих промашек не стоило бы делать обобщение, будто непрерывная цепь ошибок будет продолжаться бесконечно.

Если при игре в орлянку трижды выпадает ”орел”, то подобная закономерность никак не исключает 50-процентной вероятности выпадения на четвертый раз ”решки”. Лишь в одном случае из 500 при подбрасывании монеты десять раз подряд она будет всегда падать вверх одной стороной. Если бы переживающие по поводу гимна еще перед тем, как прийти к выводу о необходимости его защиты на законодательном уровне, удосужились бы просмотреть за последние 25 лет десятки тысяч эпизодов удачного исполнения гимна и сопоставить их с парой-тройкой неудачных попыток, то они пришли бы к твердому убеждению в отсутствии необходимости принятия соответствующего законопроекта. Сделав же обобщение на основании единичного случая, они тотально просчитались.

Скорее всего, свою роль как в сложившейся ситуации, так и в возникновении затруднений, гарантированных в будущем даже при разумном разруливании проблем с гимном, сыграли два свойства человеческой психики. Одно из них известно как негативизм, другое же называют наивным реализмом. В ходе длительного эволюционного процесса человеку как индивиду и виду для выживания было необходимо правильно оценивать риски, причем последствия негативных событий всегда имели несоизмеримо большее воздействие по сравнению с событиями положительными.

По этой причине поведение людей (впрочем, как и других видов тоже) можно считать преимущественно негативистским. Психологи Пол Розин и Эдвард Ройзман описали это явление в начале нынешнего века.

Отбросив теорию, приведу несколько примеров того, в чем проявляется негативизм. Для негативиста боль является наполовину более сильным чувством, чем отсутствие боли для позитивиста. Путей к краху всегда предостаточно, к успеху же ведет только один. Негативные события провоцируют людей на усердный поиск причин их возникновения, позитивные же абсолютно нет — потому историки и изучили основательно все войны, в то время как о спокойных временах и способах поддержания мира сравнительно мало что известно. Капелька зла в состоянии испортить целую бочку добра (как ложка дегтя бочку меда), обратный же вариант невозможен. То же самое привело к упадку кастовой системы Индии, и на этом же принципе основывался Черный кодекс Луи XIV, который, помимо прочего, регулировал вопрос чистоты крови белых в обращении с рабами.

Наивный реализм

Гораздо проще впустить в себя демона, чем другим прогнать его оттуда, в то время как для того, чтобы стать святым, нужно напрягаться всю жизнь, которую может перечеркнуть одна только ошибка. Это же можно наблюдать и в современном светском обществе, в котором рушатся долгосрочные карьеры беззаветно преданных своему делу людей, лишь единожды оступившихся.

В случае с защитниками гимна эффект негативизма означает, будто всего лишь из-за однократного неисполнения оного (да и то во время празднования Нового года, столь незначительного с точки зрения национальной государственности события) полностью рухнул базировавшийся доселе на неписанных правилах миропорядок (культура), вследствие чего его якобы надо поменять на новый. Само собой, ради защиты народных масс и изгнания с нашей святой земли разных кидал, предателей и прочих нечестивцев.

Поначалу пока только вербальная агрессия, сопутствующая улаживанию конфликта вокруг гимна, указывает еще на одно явление, хорошо описанное психологами. А именно, на наивный реализм, смыслом которого является способность человеческого мозга ”додумывать” отсутствующие детали картины на основании нашего опыта, ожиданий и пр. Например, если из-за угла дома виднеется половина прислоненного к стене велосипеда, то каждый без долгих раздумий сумеет ”дорисовать” его вторую половину. В материальном мире подобное домысливание картины весьма эффективно. К сожалению, ее перенос в социальную сферу воспринимается как негативный побочный эффект мозговой активности.

В каждом из нас живет наивный реалист, считающий любого инакомыслящего или по-другому себя ведущего человека либо идиотом, либо маньяком, и при этом не осознающий предвзятость своего мышления. В качестве иллюстрации представим себе, что Маарья считает нормальным ездить по шоссе со скоростью 70 км/ч, для Марта приемлемо разгоняться до 90 км/ч, ну а Мартину годится разгон до 110 км/ч и выше. Маарья и Мартин с легкостью достигнут единодушия в том, что Март ездит ужасно, но при этом они разойдутся во мнениях — маньяк он или придурок?

Маарья и Март будут казаться Мартину одинаково тупыми, Маарья же будет считать маньяком что Марта, что Мартина. Март не сумеет договориться ни с кем. Это лишь вопрос времени, когда все закончится тройным столкновением. Проблема каждого в том, что исходной точкой оценивания окружающего мира служит их собственное ”я” и манера поведения, а не какие-то объективные системы измерения.

При оценивании более комплексных социальных событий у наивных реалистов также возникают затруднения, поскольку они не могут понять, как все-таки инакомыслящие смеют ради торжества какой-то своей ложной веры отрицать объективную истину, принадлежащую одним только наивным реалистам. На подобной почве непримиримые конфликты и вспыхивают. Если речь идет только о гимне, то разные социумы в состоянии это преодолеть, однако где-то дело все-таки доходит и до культурных, и до всамделишных войн.

Я-то уж точно о них здесь не мечтаю, но, поди знай, ”наши”, может, и мечтают?!