Каарел Таранд: проигранные партиям дети

Грохот вербальной канонады парадных пушек государства отгремел и словесная пыль осела. Наши будни — это наглядная демонстрация того, что политическим руководителям высшего звена всё труднее находить разумное обоснование своим решениям и поступкам, пишет в ”Учительской газете” публицист Каарел Таранд.



О признании ими своих ошибок и речи нет, когда последствия очевидны, а неоспоримые факты свидетельствуют о том, что принятые решения были непродуманными и заранее не подкрепленными достоверными анализами и исследованиями.

Если бы всё происходило ненамеренно, то люди со стороны хоть как-то смогли бы помочь кабинету министров, однако правительство вышло на новый уровень целенаправленных действий, который канцлер права, известная скорее сдержанностью своих выражений, была на прошлой неделе вынуждена окрестить правовым нигилизмом.

На самом деле, все эти нынешние проблемы с качеством государственного управления начались непосредственно после того, когда четыре года назад Андрус Ансип сложил с себя полномочия государственника высшего уровня, а на смену ему в качестве символа смены поколения политиков пришел Таави Рыйвас. Всё, что последовало за этим, ни в малейшей степени не удивило старожил из числа политических обозревателей, поскольку жать стали то, что было посеяно 15-20 годами ранее.



Подросткам требуется защита

В 90-е годы в порыве единодушия более сильных политических объединений устанавливали правила, способствующие образованию массовых партий. Неизбежным и порочным побочным симптомом этого процесса стало зарождение молодежных партийных собраний.

Чем это закончилось? Да тем, что сейчас государством и партиями управляют напоминающие политиков ”изделия”, которые окунулись в партийную жизнь еще в несовершеннолетнем возрасте, сумев одержать победу во внутривидовой борьбе. Теперь мы видим, к чему приводит политическое злоупотребление несовершеннолетними в виде идеологической промывки мозгов.

Общество оставило этих тогда ещё детей без надлежащей защиты, в чём косвенно виновны как родители, так и школа. Если мы хотим, чтобы через 20 лет в управлении государством принимали участие счастливые люди, не имеющие за плечами партийного детства и выбравшие своё мировоззрение, опираясь на зрелые знания, то следует немедленно встать на защиту нынешних подростков.

Решительные и быстрые действия нужно предпринимать по двум направлениям — правовому и воспитательному. Ныне действующая законодательная регуляция в сфере политических прав несовершеннолетних противоречива. Закон позволяет стать членом партии с 18 лет, пассивное же избирательное право — право быть избранным в парламент — у гражданина появляется лишь по достижении 21 года.

Согласно новому порядку молодёжь может принимать участие в местных выборах уже с 16-летнего возраста. Членом же молодёжного крыла политического объединения, являющегося самостоятельным лишь формально, в зависимости от партии подросток может стать с 14-15 лет.

В самом начале уставов молодёжных организаций Партии реформ, Центристской партии и КНПЭ (EKRE) есть пункт, который однозначно обязывает всех членов этих политических объединений следовать их уставу и программе. В этом смысле молодые соцдемы и приверженцы политики IRL более свободны. По крайней мере, на бумаге.

Как можно считать независимой организацию, которая обязывает своих членов следовать уставу другой организации, на содержание которой они не в состоянии оказать ни малейшего влияния? Представьте себе такую ситуацию — партия, например, Центристская, добавит в свой устав пункт, обязывающий каждого члена отстегнуть ей десятую часть своего имущества. Из этого автоматически следует, что подросткам из молодёжной организации пришлось бы за спинами своих родителей тащить в общак их столовое серебро. Возникает ситуация, при которой члены партии могут заставить несовершеннолетних делать то, за что те не понесут никакой ответственности. Другими словами, их просто используют в качестве бесплатной рабочей силы во время избирательных кампаний, а также в виде других форм партийного рабства.

Идеологически ”угнанные”

До сих пор партий избегали называть молодёжные собрания своими смежными организациями, к чему Закон о партиях их, на самом деле, обязывает. По этой причине общественность и не знает, каким образом они финансируются и что на самом деле делают с несовершеннолетними партийцами — касается ли это их рабского труда или прополаскивания мозгов. В молодежных собраниях можно состоять до 30 лет, причём понятно ведь, что результативность труда партийных молодёжных руководителей и их будущие карьерные возможности в головной конторе оценивают по тому, скольким послушным новичкам тем удалось прополоскать мозги или даже скольких фанатиков тем удалось завербовать.

Подростки совершенно беззащитны перед ненадлежащим обращением, поскольку участие в партийно-политической жизни происходит вне стен дома или сферы влияния школы. Я просто никак не могу себе представить дом, в котором родители ради более насыщенного времяпрепровождения своих детей провожали бы их до дверей молодежных собраний партий, в то время как существуют художественные и музыкальные школы, кружки по естествознанию и кружки технические, певческие хоры, футбольные клубы и скаутские организации.

Ребенок может просочиться в партию и без ведома родителей, скрывая сей факт от домочадцев. Не исключено также, что некоторые родители по примеру конформистов времён оккупации могут посоветовать своим чадам ради лучшей жизни продать душу очередной КПСС.

К политической гигиене подрастающего поколения школы должны относиться столь же серьёзно, как и к своевременному сексуальному воспитанию. К сожалению, программа по обществоведению предусматривает лишь беглое ознакомление с партиями к концу основной школы, в гимназической же ступени предметная программа позволяет учителям объяснять суть той или ной политической партии в течение всего лишь пары уроков. Однако к окончанию школы тысячи подростков могут оказаться идеологически ”угнанными”.

В деле повышения политической грамотности детей школы могут играть столь же весомую роль, как и в половом воспитании учащихся, если их ради этого вооружить. Посему приступим же к политическому воспитанию ребят с предложения им учебной литературы, способствующей их становлению, а значит, и защите. Идеальным примером труда по половому воспитанию, с которого подростки могут даже частично писать свою жизнь, может служить учебник, написанный Мерике Кулль и Кай Парт. И, быть может, уже к 2040 году мы увидим на постах руководителей государства гармонично развитых и дееспособных политических личностей.