Каарел Таранд об IRL: национальный бедлам и кавардак ценностей

Если бы идеологи IRL не поленились ознакомиться с измышлениями интеллектуалов из числа консерваторов, то, быть может, и ”устои мировоззрения” были бы прописаны немного лучше. Однако в наши дни в партиях сами все умные, и совет да помощь со стороны им не нужны. Организация движения автобусов и идеологические постулаты — это для них темы одного и того же порядка. По этой причине они и не говорят о своей консервативности как о наднациональной идеологии, а вместо этого декларируют, что являются носителями ”патриотических и христианских ценностей”. Столпами же их убеждений являются ”семья, дом, вера, отечество и личностные свободы”. Звучит так, словно мы на машине времени вернулись в прошлый век, живём согласно основному лозунгу царского государства ”За веру, царя и отечество!” и должны открывать праздники песни и танца приветствием ”Боже, Царя храни!”.

Акцент на христианстве и вообще вере говорит о том, что партия рассматривает себя скорее как религиозную общину, нежели является проводником политической идеологии. Если это так, то нетрудно предсказать, какие практические шаги партия IRL захотела бы предпринять в деле управления государством, если бы ей удалось покрепче ухватиться за власть. Разумеется, такие, которые укрепили бы позиции христианства во всей публичной сфере, начиная с религиозных обрядов как обязательной составляющей общественных мероприятий, и заканчивая вмешательством в политику образования в целом. Честнее было бы назвать себя не ”Отечеством”, а например, Партией Борьбы с Просвещением.

Несущей осью всего списка устоев является занятие партией оборонной позиции. Если нечто приходится страстно защищать, то, следовательно, это нечто находится в опасности и на него нападают. По мнению IRL, под всё усиливающимися нападками оказываются отечество, институт семьи, вера, а также эстонский язык и культура. Ко всему этому партия считает важным приплести ещё и защиту личностных свобод, однако не уточняет при этом, что под этими свободами подразумевает. В статье 20 Конституции ЭР говорится о праве на свободу и неприкосновенность личности, но вообще-то в стране с этим всё очень даже в порядке, поскольку никого не кидают за решётку без вынесения непредвзятого судебного решения, а также не преследуют просто так со стороны ”репрессивных органов”.

Незыблемая вера и крепостное право

При сравнении мировоззрения партии IRL с конституцией обнаруживается ещё много чего примечательного (если это, конечно, не случайность). В преамбуле Конституции написано, что эстонское государство зиждется на свободе, справедливости и праве. Устои партии IRL оставляют в качестве столпов государственности лишь два принципа из трёх, оставляя справедливость как составляющую человеческого достоинства не названной. В качестве лозунга этот тезис мог бы звучать как-то так: ”От партии ”Отечество” вам ожидать столько же справедливости, сколько от козла молока!”.

Именно игнорирование справедливости позволило IRL провозгласить в пункте №5, что ”союз между мужчиной и женщиной должен находиться под защитой конституции”. Этот дискриминирующий меньшинства принцип (отдельный вопрос, справедливо или нет), который пытаются узаконить конституционным образом, не мешает IRL в пункте №7, что про экономику, называть себя поборником ”минимального регулирования со стороны государства”.