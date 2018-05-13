13.05.2018, 17:40

Каарел Таранд об IRL: национальный бедлам и кавардак ценностей

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ERJK konverents
Kaarel TarandFoto: Andres Putting

На минувшей неделе партия IRL, меняющая своё название на Isamaa (”Отечество”), наконец-то сделала достоянием общественности своё миропонимание. Время потрачео, а выхлопа нет. Публицист Каарел Таранд пишет в ”Учительской газете”, что 13 программных пунктов ”Устоев мировоззрения” трансформирующейся партии полны неясностей, противоречий и иных недостатков.

Была предпринята попытка дать определение тому, чему определение дать невозможно. Конечный же результат измышлений свидетельствует о том, что автор стратегемы сам точно не знал, о чём и для чего он пишет.

В Эстонии нынешний статус-кво консервативного мировоззрения вовсе неплох. В СМИ идеологи из числа консерваторов на слова тоже не скупятся. Те, кому неохота читать толстые книги, нашли бы много достойных статей по теме, например, в журналах о культуре. Хорошую работу по разъяснению принципов консерватизма проделал Хардо Паюла и возглавляемое им Общество имени Эдмунда Бёрка. Свои взгляды они поясняют так: ”В понимании общества, консерватизм — это сформировавшаяся в течение столетий политическая наднациональная идеология, согласно которой высшими благами гражданского общества являются гражданский же мир, а также равновесие между правами и обязанностями человека как отдельного индивида и человека как члена общества”.

”Боже, Царя храни!”

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Если бы идеологи IRL не поленились ознакомиться с измышлениями интеллектуалов из числа консерваторов, то, быть может, и ”устои мировоззрения” были бы прописаны немного лучше. Однако в наши дни в партиях сами все умные, и совет да помощь со стороны им не нужны. Организация движения автобусов и идеологические постулаты — это для них темы одного и того же порядка. По этой причине они и не говорят о своей консервативности как о наднациональной идеологии, а вместо этого декларируют, что являются носителями ”патриотических и христианских ценностей”. Столпами же их убеждений являются ”семья, дом, вера, отечество и личностные свободы”. Звучит так, словно мы на машине времени вернулись в прошлый век, живём согласно основному лозунгу царского государства ”За веру, царя и отечество!” и должны открывать праздники песни и танца приветствием ”Боже, Царя храни!”.
Акцент на христианстве и вообще вере говорит о том, что партия рассматривает себя скорее как религиозную общину, нежели является проводником политической идеологии. Если это так, то нетрудно предсказать, какие практические шаги партия IRL захотела бы предпринять в деле управления государством, если бы ей удалось покрепче ухватиться за власть. Разумеется, такие, которые укрепили бы позиции христианства во всей публичной сфере, начиная с религиозных обрядов как обязательной составляющей общественных мероприятий, и заканчивая вмешательством в политику образования в целом. Честнее было бы назвать себя не ”Отечеством”, а например, Партией Борьбы с Просвещением.

Несущей осью всего списка устоев является занятие партией оборонной позиции. Если нечто приходится страстно защищать, то, следовательно, это нечто находится в опасности и на него нападают. По мнению IRL, под всё усиливающимися нападками оказываются отечество, институт семьи, вера, а также эстонский язык и культура. Ко всему этому партия считает важным приплести ещё и защиту личностных свобод, однако не уточняет при этом, что под этими свободами подразумевает. В статье 20 Конституции ЭР говорится о праве на свободу и неприкосновенность личности, но вообще-то в стране с этим всё очень даже в порядке, поскольку никого не кидают за решётку без вынесения непредвзятого судебного решения, а также не преследуют просто так со стороны ”репрессивных органов”.

Незыблемая вера и крепостное право

При сравнении мировоззрения партии IRL с конституцией обнаруживается ещё много чего примечательного (если это, конечно, не случайность). В преамбуле Конституции написано, что эстонское государство зиждется на свободе, справедливости и праве. Устои партии IRL оставляют в качестве столпов государственности лишь два принципа из трёх, оставляя справедливость как составляющую человеческого достоинства не названной. В качестве лозунга этот тезис мог бы звучать как-то так: ”От партии ”Отечество” вам ожидать столько же справедливости, сколько от козла молока!”.

Именно игнорирование справедливости позволило IRL провозгласить в пункте №5, что ”союз между мужчиной и женщиной должен находиться под защитой конституции”. Этот дискриминирующий меньшинства принцип (отдельный вопрос, справедливо или нет), который пытаются узаконить конституционным образом, не мешает IRL в пункте №7, что про экономику, называть себя поборником ”минимального регулирования со стороны государства”.

Если ценностями провозглашаются как уменьшение зарегулированности экономики, так и увеличение степени личной свободы и ответственности каждого, то можно было бы придерживаться принципа последовательности. Разве не стоило бы по минимуму регулировать брак как практические и экономические договорные отношения, а также позволять гражданам самим решать, с кем и как налаживать взаимопомощь?

Поскольку базовой ценностью IRL является вера, то, разумеется, это исключает акцентирование партией внимания на науке и знаниях. О науке хоть и говорится в пункте №9, однако не как о краеугольном камне общества. В качестве основной цели развития науки провозглашается сохранение эстонского языка в качестве культурного наследия.
Во-вторых, базирующиеся на научных достижениях технологические решения могут поспособствовать росту эстонской экономики. В этой точке зрения нет ничего удивительного, поскольку для всего эстонского политического истеблишмента наука стала точным синонимом прикладных исследований, а всё иное, чем учёные ещё хотят заниматься, является, скорее всего, мечтой о ведении праздного образа жизни и желанием попаразитировать на рабочем классе.

В самом же конце, как и всегда при разговоре об устоях, в полные дебри партию IRL заводит ”региональная политика”. В пункте №12 написано: ”Для сбалансированного развития регионов Эстонии важно наличие предприятий, современной инфраструктуры, сильных местных самоуправлений, а также доступность публичных услуг”. Важно-то оно важно, но, как известно, люди у нас свободны при выборе места жительства и переезжают туда, где больше работы и развлечений. Нет иного способа поддержания жизни в менее привлекательных регионах, чем всё увеличивающееся вмешательство со стороны государства и всё большее перераспределение налоговых средств, т.е. ведение непримиримой войны с естественными плодами свободной рыночной экономики.

Незыблемая вера и низкие налоги не заселят регионы людьми, если, конечно, IRL не пополнит список своих устоев конституционным пунктом о введении крепостного права: ”Семьи ведут оседлый образ жизни. Все люди рождаются и умирают в одной и той же деревне”.

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