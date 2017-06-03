Каарел Таранд: наш флаг им не достанется!

В преддверии 133-летия эстонского флага, отмечаться которое будет 4 июня, публицист Каарел Таранд недоумевает на страницах ”Учительской газеты”, каким таким образом в Законе о флаге могут содержаться намёки на неспособность эстонцев в любой ситуации защитить свой триколор от врагов различных мастей.

Колумнист сообщает читателям, что в Эстонии использование национального флага ограничено на законодательном уровне, словно государство на всякий случай не до конца доверяет хорошему вкусу и твёрдости характера своих граждан. Ограничения эти касаются присутствия национальных цветов в быту, то есть уменьшения количества флагов в публичном пространстве или даже эстонских семьях.

Таранду кажется, что хотя госканцелярия и проявила дюжую активность при формировании и распространении традиций использования эстонского флага, тем не менее дух и буква закона носят скорее назидательный и запретный характер, нежели способствуют популяризации национальных цветов.

”Ограничительный характер носит разрешение круглогодично держать во флагштоке сине-чёрно-белый вымпел (но не флаг), а в знаменательные даты вывешивать флаги только до заката солнца, после же оного использовать специальную подсветку, — уточняет Таранд. — Это явное ущемление прав, препятствующее патриоту в любые календарные день или ночь выражать при помощи флага своё довольство действующим на свободной земле общественным строем. В чём же смысл ограничений, если ещё со времён посвящения первого национального флага и поныне действительны озвученные Розенталем на церемонии слова, что ”пусть хоть вся Эстония наполнится чертями, но наш флаг им не достанется”?”.

До исправления исторической и юридической справедливости Каарел Таранд призывает всех неравнодушных к теме людей к непосредственному контакту с оригинальным флагом, выставленном в новом Эстонском Национальном Музее.

”Более 225 тысяч человек это уже сделали, а посетить ЭНМ в Тарту в День рождения эстонского триколора можно будет теперь и в торжественной обстановке”, — пишет Таранд.