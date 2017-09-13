К выборам в Таллиннское горсобрание создаются 87 участковых комиссий

На административной территории Таллинна к выборам в Таллиннское городское собрание создаются 87 участковых избирательных комиссий — горуправа подготовила проект соответствующего постановления городского собрания столицы, в котором поименованы председатели, члены и замещающие члены комиссий, сообщает Раэпресс.

Согласно Законам о выборах в собрания местных самоуправлений и об организации местных самоуправлений, к выборам в собрания местных самоуправлений, которые состоятся 15 октября, городское собрание должно утвердить местонахождение и состав участковых избирательных комиссий не позднее 25 сентября. Всего в них будет насчитываться 845 членов, в том числе 222 замещающих.

Согласно закону кандидатов в состав комиссий могут выдвигать и участвующие в выборах партии и избирательные союзы. Они выдвинули в общей сложности 206 кандидатов в члены участковых избирательных комиссий.

Центристская партия — 64, IRL — 37, Партия реформ — 36, Социал-демократическая партия — 31, EKRE — 22, избирательный союз "Свободный гражданин Таллинна" — 4, избирательный союз "НАШ Таллинн" — 1.

Из этого числа один кандидат отказался и один не может участвовать в работе комиссии, поскольку баллотируется в состав городского собрания. При посредстве Союза молодежных объединений Эстонии в комиссии вовлечены 11 представителей молодежи.

Все они распределены по избирательным участкам, причем в большинстве случаев — с учетом представленных ходатайств.

В 2015 году к выборам в Рийгикогу в состав 90 участковых комиссий партиями были выдвинуты 292 кандидата.