21.02.2019, 09:10

К врачу в Латвию или Люксембург? Почему бы и нет?! О медицинской помощи за рубежом

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Кристер Киви
Кристер Киви
EST
К врачу в Латвию или Люксембург? Почему бы и нет?! О медицинской помощи за рубежом
Gints Ivuskans / Shutterstock.com

Приятно осознавать, что если имеющий эстонскую медстраховку человек в другой стране ЕС или Лихтенштейне, Норвегии, Исландии или Швейцарии неожиданно получит травму или у него возникнут другие проблемы со здоровьем, то он, как лицо с европейской страховкой, будет иметь право на получение медицинской помощи наравне с местными, пишет Eesti Ekspress.

В определенных случаях также можно предварительно ходатайствовать у Больничной кассы о плановом лечении за границей. Такое возможно, например, если в Эстонии нет необходимых специалистов или техники для проведения какой-нибудь сложной операции. О лечении за границей возможно ходатайствовать и в случае, если очереди на лечение в Эстонии превышают разумное с медицинской точки зрения время. Так, например, очереди на эндопротезирование в Эстонии простираются на полтора года, то есть услугу можно намного быстрее получить в какой-нибудь другой стране ЕС.

Лемби Ауг в своей магистерской работе на тему медицинского страхования в условиях свободного передвижения отметила, что система очень сырая, а ”воплощение незаконченное и не обеспечивает пациентам ни правовой ясности, ни правовой справедливости”, поскольку последнее слово по сути остается за Больничной кассой.

Из собранной в ходе написания работы статистики следует, что в 2015-2017 гг количество медицинских услуг, полученных за границей лицами с эстонской страховкой, уменьшилось.

Существует и еще одна возможность, которой ежегодно пользуется менее ста имеющих эстонскую страховку человек. Они выбирают себе подходящего врача в другой стране Европейского сообщества и потом предоставляют счет за лечение (в зависимости от ситуации частично или полностью) Больничной кассе. В основе этого варианта лежит директива о свободном перемещении пациентов 2011/24/EL, которая в Эстонии вступила в силу в 2013 году.

”По возвращению пациент, если он при получении лечения за границей понес расходы, может заполнить бланк ходатайства о компенсации, — говорит представитель Больничной кассы Малле Вахтра. — Также необходимо предоставить выписку из истории болезни, то есть эпикриз, подтверждающий совершение платежа документ и направление”.

Примечательно, что на основании директивы пациент имеет право подать заявление о компенсации даже в случае, если он посещал за границей частного врача. Компенсации не подлежат расходы на дорогу и проживание. Также объемы требования могут быть уменьшены до действующих в Эстонии ценовых границ. То есть, если человек лечился в стране с более высоким уровнем цен на услуги здравоохранения, то разницу с эстонскими ценами оплачивает он сам. При этом в любом случае человек сначала оплачивает лечение из собственных средств, а уже потом ходатайствуют о компенсации. Многие жители Эстонии просто не могут позволить себе выложить сразу такую большую сумму.

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