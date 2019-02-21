К врачу в Латвию или Люксембург? Почему бы и нет?! О медицинской помощи за рубежом

В определенных случаях также можно предварительно ходатайствовать у Больничной кассы о плановом лечении за границей. Такое возможно, например, если в Эстонии нет необходимых специалистов или техники для проведения какой-нибудь сложной операции. О лечении за границей возможно ходатайствовать и в случае, если очереди на лечение в Эстонии превышают разумное с медицинской точки зрения время. Так, например, очереди на эндопротезирование в Эстонии простираются на полтора года, то есть услугу можно намного быстрее получить в какой-нибудь другой стране ЕС.

Лемби Ауг в своей магистерской работе на тему медицинского страхования в условиях свободного передвижения отметила, что система очень сырая, а ”воплощение незаконченное и не обеспечивает пациентам ни правовой ясности, ни правовой справедливости”, поскольку последнее слово по сути остается за Больничной кассой.

Из собранной в ходе написания работы статистики следует, что в 2015-2017 гг количество медицинских услуг, полученных за границей лицами с эстонской страховкой, уменьшилось.

Существует и еще одна возможность, которой ежегодно пользуется менее ста имеющих эстонскую страховку человек. Они выбирают себе подходящего врача в другой стране Европейского сообщества и потом предоставляют счет за лечение (в зависимости от ситуации частично или полностью) Больничной кассе. В основе этого варианта лежит директива о свободном перемещении пациентов 2011/24/EL, которая в Эстонии вступила в силу в 2013 году.