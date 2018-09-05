05.09.2018, 11:32

К визиту Папы Римского Эстония восстановит пограничный контроль

 (4)
в Таллинне будет нарушено движение
rus.delfi.ee
EST
Paavst Franciscuse visiiti ettevalmistav pressikonverents
Paavst Franciscuse visiiti ettevalmistav pressikonverentsFoto: Andres Putting

За день до прибытия в страну Папы Римского Франциска — 24 сентября — будет восстановлен временный пограничный контроль на границах со странами Шенгена. Во время визита высокого гостя в столице будет серьезно нарушено движение транспорта, сообщает rus.err.ee.

"Департамент полиции и погранохраны начнет действовать уже накануне визита, 24 сентября, когда мы повысим уровень своей готовности и введем временный контроль документов на внутренней границе Эстонии, в Таллиннском морском порту и в аэропорту. Поэтому в эти дни важно помнить о необходимости въезжающим в страну иметь при себе удостоверяющие личность документы. Схемы временной организации движения и ограничений в Таллинне мы совместно с партнерами подготовим поближе к 25 сентября и сообщим о ней дополнительно", — рассказал Яани.

Кристьян Яани предупредил, что в этот день надо быть готовым к полному перекрытию движения транспорта после 10 часов на маршруте из Таллиннского аэропорта в Кадриорг, после 11 часов на линии из Кадриорга к бульвару Каарли, после полудня в направлении из центра города до Пирита, после 14 часов из Пирита в направлении Старого города, начиная с 16 часов в окрестностях площади Вабадузе, где в половине пятого начнется месса, а затем с 18 часов от центра Таллинна до аэропорта, откуда в 18:45 улетит самолет с понтификом.

По словам префекта, хотя передвижение самой колонны с Папой Римским по городу будет занимать минут 20, перекрытие движения и его восстановление займут гораздо больше времени, поэтому поездки по центру Таллинна на этот день следует планировать с учетом данного обстоятельства.

Папа Римский Франциск посетит Эстонию 25 сентября в рамках поездки по странам Балтии.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО | Неразбериха и очереди на границе: в Россию теперь нельзя въехать на взятом в лизинг автомобиле

05.09.2018
В группе "EZ-дуны!" в Facebook во всю идет обсуждение того, что якобы с 4 сентября на территорию России запрещен ввоз автомобилей, владельцем которых по документам является банк, то есть они взяты в лизинг. Действительно, на границе в Нарве сейчас наблюдаются очень большие очереди.
Подробнее



Смертники. Автор книги "Криминальная Эстония" Светлана Логинова — о встречах с приговоренными к казни

05.09.2018
В 90-х годах мне удалось посетить преступников, приговорённых к высшей мере наказания, узнать кое-что об их жизни. Впечатление, надо сказать, тягостное. Начиная от толстых мрачных старинных стен Батарейной тюрьмы и заканчивая откровениями приговорённых к расстрелу.
Подробнее


ФОТО | Бизнесмен Яан Тоотс продает роскошную виллу, где есть то, о чем мечтает каждая женщина

05.09.2018
На портале недвижимости Kinnisvara24 появилось интересное объявление. Свой роскошный особняк, расположенный в престижной деревне Меремыйза, выставил на продажу эстонский бизнесмен и общественный деятель Яан Тоотс. Стоимость виллы обозначена в 1 490 000 евро. Рассмотрим подробнее, что из себя представляет особняк и какой недвижимостью, помимо виллы, владеет Тоотс.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €

Дневник российской прессы от Олега Самороднего, ч.10. Ставка "кремлевской" пропаганды на российских соотечественников бита?

05.09.2018
Некоторое время назад в заметке об участии депутата Европейского парламента Яны Тоом в политико-пропагандистских ток-шоу на российском телевидении я затронул вопрос о возможной оплате (гонорар, расходы на проезд и проживание в Москве, суточные) регулярных выступлений евродепутата на прокремлевских телеканалах. Тоом отреагировала на своей страничке в Facebook: ”Про деньги — полная чушь. Никогда ни копейки не получала, да если бы и предложили, не взяла бы. Я вообще денег не беру по разным причинам”.
Подробнее

ЭКСКЛЮЗИВ: Константин Васильев не готов выйти в старте против греков, продолжит играть в 6-й лиге и хочет стать тренером

05.09.2018
Звезда эстонского футбола Константин Васильев вынужден
выступать за вторую команду польского клуба "Пяст". Главный тренер запретил ему тренироваться с основным составом и отправил его в дубль. Но Мартин Рейн продолжает верить в Костю и вызвал его на матчи эстонской сборной против Греции (8.09) и Финляндии (11.09). Журналист Rus.Delfi Виталий Бесчастный встретился с Васильевым и узнал, хочет ли он продолжать играть в футбол или уже задумывается стать тренером.
Подробнее

К визиту Папы Римского Эстония восстановит пограничный контроль

05.09.2018
За день до прибытия в страну Папы Римского Франциска — 24 сентября — будет восстановлен временный пограничный контроль на границах со странами Шенгена. Во время визита высокого гостя в столице будет серьезно нарушено движение транспорта, сообщает rus.err.ee.
Подробнее


Химические выбросы в Крыму: закрыты все школы и детсады Армянска, возбуждено уголовное дело

05.09.2018
Из-за "выброса загрязняющих веществ в атмосферу" в районе города Армянск на севере Крыма возбуждено уголовное дело. Об этом во вторник, 4 сентября, сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета РФ по Крыму. В аннексированный Россией Крым прибыли руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и рабочие группы профильных ведомств.
Подробнее