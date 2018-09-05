05.09.2018, 11:32

К визиту Папы Римского Эстония восстановит пограничный контроль

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в Таллинне будет нарушено движение
rus.delfi.ee
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Paavst Franciscuse visiiti ettevalmistav pressikonverents
Paavst Franciscuse visiiti ettevalmistav pressikonverentsFoto: Andres Putting

За день до прибытия в страну Папы Римского Франциска — 24 сентября — будет восстановлен временный пограничный контроль на границах со странами Шенгена. Во время визита высокого гостя в столице будет серьезно нарушено движение транспорта, сообщает rus.err.ee.

"Департамент полиции и погранохраны начнет действовать уже накануне визита, 24 сентября, когда мы повысим уровень своей готовности и введем временный контроль документов на внутренней границе Эстонии, в Таллиннском морском порту и в аэропорту. Поэтому в эти дни важно помнить о необходимости въезжающим в страну иметь при себе удостоверяющие личность документы. Схемы временной организации движения и ограничений в Таллинне мы совместно с партнерами подготовим поближе к 25 сентября и сообщим о ней дополнительно", — рассказал Яани.

Кристьян Яани предупредил, что в этот день надо быть готовым к полному перекрытию движения транспорта после 10 часов на маршруте из Таллиннского аэропорта в Кадриорг, после 11 часов на линии из Кадриорга к бульвару Каарли, после полудня в направлении из центра города до Пирита, после 14 часов из Пирита в направлении Старого города, начиная с 16 часов в окрестностях площади Вабадузе, где в половине пятого начнется месса, а затем с 18 часов от центра Таллинна до аэропорта, откуда в 18:45 улетит самолет с понтификом.

По словам префекта, хотя передвижение самой колонны с Папой Римским по городу будет занимать минут 20, перекрытие движения и его восстановление займут гораздо больше времени, поэтому поездки по центру Таллинна на этот день следует планировать с учетом данного обстоятельства.

Папа Римский Франциск посетит Эстонию 25 сентября в рамках поездки по странам Балтии.

Tallinn Hockey weekend
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