К вечеру понедельника были обновлены сертификаты 120 000 ИД-карт

К сегодняшнему вечеру были обновлены сертификаты 120 000 ID-карт, из них за последние сутки – 18 000, сообщают Департамент государственной инфосистемы и Департамент полиции и погранохраны.

Начиная с 25 октября до вечера сегодняшнего дня дистанционно сертификаты своих ID-карт обновили 92 000 человек, в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны сертификаты обновили еще 28 000 человек.

Как дистанционное обновление, так и обновление сертификатов в бюро обслуживания сегодня проходило без сбоев, системы хорошо справлялись с нагрузкой. Все же при обновлении сертификатов как дистанционно, так и на месте в бюро обслуживания следует запастись терпением и учесть, что обновление займет какое-то время.

„Если дистанционное обновление не удастся с первой попытки, стоит попробовать сделать это через некоторое время. В вечерние часы нагрузка на сервер меньше", — сказал руководитель сферы eID Департамента государственной инфосистемы Маргус Арм.

В последние дни многие люди обратились в Департамент полиции и погранохраны, так как они получили письмо о приостановлении сертификатов, хотя они либо уже обновили свои сертификаты, либо их карты не были подвержены риску и сертификаты не были приостановлены. Большая часть из получивших такое письмо людей — это родители, ходатайствовавшие о документе для своего несовершеннолетнего ребенка.

„Среди 760 000 ID-карт с приостановленным сертификатом 120 000 ID-карт, выданных детям. Многим подросткам сообщение о приостановлении сертификатов пошло на их личную э-почту, но в большинстве случаев сообщение о приостановлении действия сертификатов принадлежащих детям карт получили их родители, которые подавали ходатайство о документе для ребенка. ID-карты детей обновлять не требуется, так как ребенок не пользуется ID-картой электронно", — сказала руководитель бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Маргит Ратник.

В соответствии с законом, Департамент полиции и погранохраны выслал оповещение всем людям, сертификаты чьих карт были приостановлены, по состоянию на 3 ноября, когда приостановление вступило в силу.

„Так как адресов сотни тысяч, то рассылка оповещения закончилась только сегодня после обеда. Начиная с того времени, когда сертификаты были приостановлены, свои карты обновили почти 50 000 человек, но все они получили сообщение о том, что действие сертификатов их карты было приостановлено в ночь на субботу. Если вы уже обновили свою карту, вам не надо снова приходить в бюро обслуживания или обновлять карты дистанционно", — пояснила Ратник.