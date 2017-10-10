10.10.2017, 07:40

К утру вторника на местных выборах проголосовали более 175 000 человек

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rus.delfi.ee
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Presidendivalimised I voor august 2016
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

По состоянию на вечер понедельника на избирательных участках проголосовали 53 423 человек. Электронным путем к 7:05 вторника свой голос в органы местного самоуправления отдали 122 169 избирателей, передает rus.err.ee.


Круглосуточное электронное голосование прекращается в 18 часов 11 октября. Во вторник и среду предварительное голосование продолжится на всех 557 избирательных участках с 12 до 20 часов. Предварительное голосование будет продолжаться до 20 часов 11 октября.

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