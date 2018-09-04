К сторонникам опасного псевдолекарства MMS в Эстонии присоединяются медики

Несмотря на то, что и полиция, и врачи неоднократно предупреждали людей об опасности использования псевдолекарства MMS на основе ядовитого химического соединения — диоксида хлора (отбеливатель), в закрытой социальной сети появляется все больше сторонников такого метода лечения в Эстонии, среди которых немало медиков.
Десятки новых пользователей ежедневно добавляются в закрытую группу "MMS ja DMSO Estonia" в социальной сети facebook. На этой неделе к группе присоединилось более 8000 эстоноземельцев, пишет газета Õhtuleht.
Журналисты проанализировали состав участников группы и удивились — примерно сто участников группы связаны с медицинскими учреждениями Эстонии: указали местом работы больницу или получили высшее медицинское образование.
Журналисты опросили пятерых медработников, состоящих в этой социальной группе. Они ответили, что вступили в группу из любопытства.