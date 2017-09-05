05.09.2017, 21:45

К столетию ЭР приведена в порядок усыпальница президента Пятса

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Konstantin Päts
Konstantin PätsFoto: Kristjan Pillak

В связи с приближающимся 100-летием Эстонской Республики отремонтированы опорная стена, лестница и подходы к усыпальнице президента Константина Пятса и его семьи на Метсакальмисту в Таллинне. Ремонт в размере 22 455 евро финансировала Канцелярия президента, сообщает Ражпресс.

В 1988 году бывшие сотрудники КГБ ЭССР Хенн Латть и Валдур Тимуск нашли могилу Константина Пятса в тогдашней Калининской, а ныне Тверской области России, в селе Бурашево, что в 15 км от Твери. Там находилась больница, одним из пациентов которой был Константин Пятс. Латтю и Тимуску удалось встретиться с его последним лечащим врачом Ксенией Гусевой, которая и указала приблизительное местонахождение могилы.

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Общество охраны памятников старины Эстонии дважды — в 1989 и 1990 годах — организовывало экспедиции в Бурашево. Проверены были 46 захоронений. Затем был проведен анализ ДНК. Он подтвердил, что останки, выкопанные в присутствии сына президента Матти, действительно принадлежат Константину Пятсу.

21 октября 1991 года было произведено перезахоронение останков президента в семейной усыпальнице Пятсов на Метсакальмисту.

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