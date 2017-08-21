К списку Партии реформ в Таллинне присоединились известные культурные деятели

Впервые в списках Партии реформ баллотируются на местных выборах в Таллинне актриса Эве Киви, культурный деятель Хейди Пурга и музыкант Олави Отепалу, сообщает партия в пресс-релизе.

По их мнению, город нуждается в большем количестве творческих решений и мест для культурного времяпрепровождения.

В программе Партии реформ в Таллинне повышения пособия для детских кружков по интересам находятся на важном месте, чтобы каждый ребенок от 4 до 19 лет мог заниматься своим хобби, а у родителей была возможность выбора.

По оценке теле- и радиоведущей, диджея и члена Рийгикогу Хейди Пурга, Таллинн нуждается в большем количестве творческих решений, а искусству надо предоставить больше места и возможностей, например, в виде парка с современным искусством и скульптурами.

Также недавно присоединились к команде Партии реформ и впервые баллотируются на местных выборах в Таллинне архитектор Юхан Кангиласки, социолог Лийс Клаар, предприниматели Меэлис Солл, Райнар Энден и Ульви Таммъярв.