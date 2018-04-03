”К сожалению, мы живем не в идеальном мире”. Последний монолог Сигне Лахтейн

Вчера вечером на экраны вышел 200-й эпизод передачи ”Kodutunne”. Продюсер проекта Кристи Нилов написала в соцсетях, что это должно была стать знаменательной датой, но, к сожалению, поступило сообщение о смерти пострадавшей в аварии журналистки и ведущей передачи Сигне Лахтейн.

В конце каждого выпуска Лахтейн выступала с глубоким монологом, и вчерашний не стал исключением (передача была записана заранее):

”К сожалению, мы живем не в идеальном мире. Мне бы хотелось, чтобы ученые и врачи обладали еще большими возможностями, чтобы уже завтра они могли спасти еще больше жизней, чем сегодня. Мне бы хотелось, чтобы всех нас окружали такие члены семьи, как у Аннели (героиня вчерашней программы), которые ни на минуту не оставляли ее одну, поскольку, как сказала Аннели, с такой болью дальше можно жить лишь тогда, когда у тебя есть возможность выговориться и выплакаться, пусть даже тысячу раз. В эмоциях и слезах нет ничего плохого, постыдного или недостойного”.

”Я искренне убеждена, что человеку поэтому и предначертана жизнь в семье и обществе, чтобы мы поддерживали друг друга, сочувствовали, помогали. Чтобы всегда было плечо, на котором можно поплакать, если возникнет такая необходимость”.