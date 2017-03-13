”К работникам — как к рабам”. Бывшая сотрудница Olerex поделилась своей историей

8 марта в газете Eesti Ekspress вышла статья, в которой бывшие работники автозаправочной станции Olerex обвиняют начальство в создании нездоровой рабочей атмосферы: ”ежедневном терроре, унижениях и прессинге”. После публикации материала в редакцию русского Delfi обратились несколько бывших сотрудников фирмы. Они подтвердили эту информацию и поделились своими историями.

Юлия проработала полгода кассиром на одной из таллиннских заправок Olerex и осталась крайне недовольна этим трудовым опытом и отношением начальства к подчиненным.

”С унизительным отношением начальства сети автозаправочных станций Olerex к своим работникам (особенно к обслуживающему персоналу) я знакома не понаслышке. Устроилась туда в декабре 2015 года на должность „klienditeenindaja”, продержалась всего полгода”, — описала Юлия.

Про наркоманов и зарплату

То, что ее смутило с первых же месяцев работы в этой фирме — заработная плата, которая оказалась значительно ниже обещанной при трудоустройстве. Работа, по словам девушки, была достаточно сложная: такие станции, как Olerex, открыты круглосуточно, и это предполагает большое количество ночных смен.

”Я работала на заправочной станции, которая расположена в Копли. В вечернее и ночное время туда часто наведываются наркоманы и пьяные компании, и я, будучи одна на всей заправке, не чувствовала себя в безопасности, в случае чего за меня некому было заступиться”, — сетует бывшая работница.

Сейчас, по ее словам, все большему количеству людей становится известно, что начальство Olerex активно практикует увольнение своих сотрудников по надуманным причинам. ”При мне уволили нашего старшего смены, который успешно справлялся со своими обязанностями и относился к своим подчиненным по-человечески, но чем-то не угодил вышестоящему начальству. В итоге его попросили уйти по собственному желанию, а должность так и осталась пустовать”.

В результате, вспоминает Юлия, чуть ли не каждую неделю к их уже имеющимся обязанностям добавлялись все новые, которые ранее выполнял старший по смене и которые не были прописаны в договоре. ”Несмотря на это, нашу и без того небольшую заработную плату периодически урезали без всяких объяснений”.

Обвинение в воровстве

”К тому, чтобы уйти из фирмы, я стала все больше склоняться после того, как на должность заведующей назначили одну женщину (ее имя и фамилия редакции известны, — прим. ред.), которая демонстрировала отношение к работникам, как к рабам: разговаривала жестким, не терпящим возражения тоном, часто позволяла себе повышать на них голос, выражала необоснованное недовольство их работой, подозрение и недоверие к ним”.

Последней каплей для Юлии стало обвинение ее в воровстве, которое, как утверждает сама девушка, она не совершала. ”Заведующая неоднократно звонила мне, даже после моего заявления об увольнении по собственному желанию, и настойчиво пыталась выбить из меня деньги за недостающий товар, на что, естественно, получила категорический отказ”, — вспомнила Юлия те события и добавила, что в конце концов она пригрозила заведующей, что если она не прекратит заниматься вымогательством, Юлия обратится в Трудовую инспекцию. После этого звонки заведующей прекратились.

”Кстати, спустя некоторое время после ухода мне стало известно, что на той заправочной станции полностью сменился коллектив, старые работники уволились один за другим. И мне думается, у них на то были веские причины”, — резюмировала экс-работница.

В пятницу 10 марта Delfi обратился за комментарием к Olerex. Днем 13 марта ответа не было. Мы опубликуем его сразу, как только он поступит в редакцию.