К Ночи культуры в Таллинне создаются уникальные инсталляции

26 августа в Таллинне в третий раз пройдет Ночь культуры, к которой готовятся уникальные звуковые и мультимедийные инсталляции. Так, в Музее тесаного камня прозвучит инсталляция "Каменное сердце", а в туннеле под площадью Вабадузе разместится пространственная инсталляция "Движение".

Создатель первой инсталляции — музыкант Айвар Тынсо категорически не согласен с выражениями "говоришь, как со стеной" и "сердце, как камень", в которых камень предстает как символ безжизненности, невозможности контакта. На самом деле, утверждает он, мы просто имеем дело с другой формой материи, живущей непонятной нам жизнью, передает Раэпресс.

Музей тесаного камня — подразделение Таллиннского городского музея в подземельях Ингерманландского бастиона 26 августа будет с 12 до 21.30 открыт для бесплатного посещения.

Мультимедийная инсталляция "Движение" создается студентами Вильяндиской академии культуры Тартуского университета и художником Тааветом Янсеном. Произведение будет доступно для ознакомления 26 августа с 7 до 20 часов.

В программе Ночи культуры десятки в основном бесплатных мероприятий в разных местах города. Полностью программа опубликована на сайте.

Ночь культуры проводится Таллиннским департаментом культуры.