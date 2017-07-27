К началу учебного года в Таллинне приведут в порядок учебные заведения

К началу учебного года в столице будут отремонтированы или построены новые учебные заведения. Сегодня вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт ознакомился с тем, как ведутся работы на самых крупных объектах, сообщает Раэпресс.

Вице-мэр заверил, что строительные работы идут в соответствии с планом и все здания должны быть готовы в срок. ”В наших планах привести в порядок сеть муниципальных школ и обновить учебную среду. Мы продолжим создавать места в детских садах в тех районах города, в которых сильнее ощущается их нехватка”, — пояснил Кылварт.

Этой осенью откроется новое здание Гимназии Густава Адольфа (ГАГ) по адресу Вана-Каламая, 9. ”Обновление системы образования включает в себя изменение и содержания, и формы. Благодаря перестройке учебного здания в ГАГ стало возможным создание современной учебной среды”, — сказал Кылварт.

Одновременно с этим после капитального ремонта будет открыто здание спортивного зала ГАГ, чего школа ожидала уже десятилетия. Располагавшаяся по адресу Вана-Каламая, 9, вечерняя школа с нового учебного года соединится с Таллиннским Линнамяэским русским лицеем, для этого сейчас в школьном здании на Ляэнемере теэ, 31, проходит ремонт.

”Таким образом, Таллиннский Линнамяэский русский лицей с нового учебного года будет работать в двух зданиях, а объединение с Вана-Каламаяской гимназией для взрослых послужит созданию уникального центра обучения и повышения квалификации, — добавил Кылварт. — Школьное здание по адресу Ляэнемере теэ, 31, будет представлять собой гимназическую часть Линнамяэского русского лицея, в которой кроме гимназистов будут заниматься ученики вечерней школы, основным языком обучения которых является русский”. Ученики начальных классов и основной школы Линнамяэского русского лицея продолжат обучение в прежнем помещении.

К осени также завершатся строительные работы в трех детских садах. В Кадриорге по адресу Л. Койдула, 23, появится детский сад Лотте. В его здании будут игровые комнаты и комнаты для сна, зал, раздевалки и туалеты, кухня, необходимые служебные помещения. Во дворе появятся игровые площадки, павильоны и прочий инвентарь. В детском саду планируется открыть 6 групп для 132 ребят.

В Хааберсти по адресу Веэризе, 1, откроется новый детский сад, рассчитанный на 6 групп, в нем будет 140 мест. Строительство детского сада полностью проводится за счет городского бюджета. В Нымме к осени завершится ремонт детского сада ”Краавикрылли” на улице Пихлака, 10.

Серьезные строительные работы ведутся и в Ласнамяэ, где с первого сентября начнет работу Тондирабаская школа по интересам (Пунане, 69), которая предложит занятия для 1200 ребят. Вице-мэр подчеркнул, что до сих пор в Ласнамяэ не было муниципальной школы по интересам общей направленности. ”Таллинн поставил цель создать возможность каждому ребенку посещать кружки по интересам хорошего уровня в современных условиях недалеко от дома, чтобы развить и расширить свои способности” — отметил Кылварт.

Строительный проект подразумевает строительство второго корпуса здания школы по интересам. У здания появится пристройка площадью 480 кв. м., из которых 232 кв.м. будут использоваться Открытым молодежным центром.

В ходе работ обновляются технические и вентиляционные сети, утепляется внешний фасад и крыша здания, рядом появится парковка. Стоимость работ — 3,6 миллиона евро. Ориентировочная стоимость внутреннего оборудования — 200 тысяч евро. Пока в здании бывшей Тондирабаской гимназии действует Ласнамяэская музыкальная школа, а бывший спортзал сдается в аренду.