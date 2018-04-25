К начальным курсам университета каждый студент успел поработать в среднем на 2,5 рабочих местах

Занимающаяся продажами и консультированием компания Southwestern Advantage провела среди первокурсников и второкурсников крупнейших эстонских университетов опрос, результаты которого показали, что в среднем каждый студент начальных курсов успел поработать на 2,5 рабочих местах, а более 43% респондентов зависят от материальной помощи родителей.

Компания Southwestern Advantage традиционно дважды в год — весной и осенью — приглашает студентов начальных курсов подавать заявки на участие в своей программе, одновременно проводя среди студентов опрос с целью определения их финансового положения и целей.

Очередной опрос показал, что 43% респондентов продолжают материально зависеть от родителей или опекунов, а 32% не нуждаются в финансовой помощи. Четверть респондентов отметили, что в некоторой степени полагаются на родительскую помощь, но смогли бы прожить и без нее. ”Несмотря на то, что значительная часть респондентов еще нуждается в материальной поддержке со стороны родителей, опрос также показал, что молодежь не сидит сложа руки и не боится работы”, — отметил представитель Southwestern Advantage в Эстонии Эрки Кукк. В среднем к первому-второму курсу каждый студент успел поработать на 2,5 местах. ”Преобладает, разумеется, сфера обслуживания — это 31% всех должностей, которые называли респонденты”, — добавил Кукк. Пятая часть респондентов также занималась работой по специальности или проходила практику. 15% респондентов занимались простой физической работой.