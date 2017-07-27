К киноклубу для пожилых в Таллинне присоединились около 600 человек

Совместный проект двух районных управ Таллинна – Киноклуб для пожилых – набирает популярность. По состоянию на сегодняшний день к клубу уже присоединились около 600 человек: 231 из центральной части города и 343 из Пыхья-Таллинна. Присоединиться к киноклубу можно до конца текущей недели, сообщает управа Пыхья-Таллинна.

Члены клуба смогут бесплатно смотреть фильмы, входящие в золотой фонд эстонской киноклассики. Киносеансы будут проходить по вторникам в течение августа и сентября.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, цель пилотного проекта — предложить пожилым людям дополнительные возможности для проведения досуга.

”Когда мы в прошлом году сократили расходы на проведение массовых мероприятий и значительно увеличили бюджет благоустройства, то сразу высказали намерение уделять больше внимания пожилым людям и малообеспеченным семьям. В ходе сбора идей в Пыхья-Таллинне мы не раз слышали от пожилых людей, что их интересуют возможности для проведения досуга и общения. К сожалению, из-за маленьких пенсий они немногое могут себе позволить. Из этого мы и исходили при создании Киноклуба для пожилых”, — сказал Кальюлайд.

”Проект пользуется популярностью. Многие присоединившиеся говорят, что это отличный повод для того, чтобы выйти из дома и пообщаться с ровесниками, а заодно и посмотреть хорошие старые фильмы”, — добавил старейшина района Кесклинн Таави Пукк.

Первый киносеанс состоится уже во вторник, 1 августа, в культурном центре ”Сальме”. Членам киноклуба предложат посмотреть фильм ”Весна” по повести Оскара Лутса. Все фильмы снабжены русскими субтитрами. Присоединиться к киноклубу могут все пожилые жители районов Пыхья-Таллинн и Кесклинн. Для этого необходимо обратиться в управу Пыхья-Таллинна (ул. Нийне, 2, тел. 645 7040, e-mail: pohja@tallinnlv.ee) или в управу района Кесклинн (ул. Нунне, 18, тел. 6457200, e-mail: kesklinn@tallinnlv.ee).